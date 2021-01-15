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Миронов отметил "явно позитивный эффект" смены правительства в России
Миронов отметил "явно позитивный эффект" смены правительства в России
Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов отметил, смена правительства РФ, которая произошла год назад, оказала "явно позитивный эффект для... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:20
2021-01-15T16:22
михаил мишустин
сергей миронов
справедливая россия
госдума рф
политика
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов отметил, смена правительства РФ, которая произошла год назад, оказала "явно позитивный эффект для страны", а также сказал, что видит заинтересованность премьер-министра Михаила Мишустина в тесном сотрудничестве с Госдумой, в том числе с оппозиционными фракциями.Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января минувшего года. Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел 16 января, а состав нового кабмина был назначен 21 января. Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация нацпроектов, однако из-за пандемии его работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня.Прежде всего политик отметил действия кабмина по поддержке бизнеса и населения, пострадавших от пандемии. "К несомненным успехам относится программа льготной ипотеки", - также заметил Миронов. Он подчеркнул, что правительство Мишустина "слышит здравые предложения". Так, по его словам, был реализован ряд антикризисных предложений "Справедливой России", направленных в правительство РФ. "Очень важно, что мы мыслим в одном направлении, хотя многие меры могли быть более решительными и масштабными. Мы видим и ценим искреннюю заинтересованность премьер-министра в более тесном сотрудничестве с Думой, в том числе с оппозиционными фракциями", - сказал лидер эсеров.При этом, по его оценке, "идеологически правительство по-прежнему неоднородно". "Финансовая политика и кабмина, и Центробанка пока также остается неизменной, как и люди, которые ее осуществляют. Если удастся добиться радикальных перемен в этом направлении, правительству будет под силу справиться с задачами, поставленными президентом", - заключил он.
https://ria.ru/20210114/prioritety-1592992593.html
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михаил мишустин, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, политика

Миронов отметил "явно позитивный эффект" смены правительства в России

16:20 15.01.2021 (обновлено: 16:22 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов во время совещания в режиме видеоконференции с председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов отметил, смена правительства РФ, которая произошла год назад, оказала "явно позитивный эффект для страны", а также сказал, что видит заинтересованность премьер-министра Михаила Мишустина в тесном сотрудничестве с Госдумой, в том числе с оппозиционными фракциями.
Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января минувшего года. Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел 16 января, а состав нового кабмина был назначен 21 января. Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация нацпроектов, однако из-за пандемии его работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня.

"Новый кабинет министров призван выполнить задачи, поставленные в послании президента Федеральному собранию. Главная из них – развернуть государственную политику к человеку и нацелить ее на рост благосостояния народа. Правительство находится в процессе решения поставленных задач. Прежде всего, вмешалась пандемия, которая отвлекла значительные ресурсы на борьбу с коронавирусом. Тем не менее, спустя год работы, можно уверенно сказать, что смена правительства оказала явно позитивный эффект для страны", - сообщил Миронов РИА Новости в пятницу.

Прежде всего политик отметил действия кабмина по поддержке бизнеса и населения, пострадавших от пандемии. "К несомненным успехам относится программа льготной ипотеки", - также заметил Миронов. Он подчеркнул, что правительство Мишустина "слышит здравые предложения". Так, по его словам, был реализован ряд антикризисных предложений "Справедливой России", направленных в правительство РФ. "Очень важно, что мы мыслим в одном направлении, хотя многие меры могли быть более решительными и масштабными. Мы видим и ценим искреннюю заинтересованность премьер-министра в более тесном сотрудничестве с Думой, в том числе с оппозиционными фракциями", - сказал лидер эсеров.
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При этом, по его оценке, "идеологически правительство по-прежнему неоднородно". "Финансовая политика и кабмина, и Центробанка пока также остается неизменной, как и люди, которые ее осуществляют. Если удастся добиться радикальных перемен в этом направлении, правительству будет под силу справиться с задачами, поставленными президентом", - заключил он.
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