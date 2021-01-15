https://ria.ru/20210115/mironov-1593221322.html

Миронов отметил "явно позитивный эффект" смены правительства в России

Миронов отметил "явно позитивный эффект" смены правительства в России

Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов отметил, смена правительства РФ, которая произошла год назад, оказала "явно позитивный эффект для... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:20

2021-01-15T16:20

2021-01-15T16:22

михаил мишустин

сергей миронов

справедливая россия

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570693885_0:0:1505:846_1920x0_80_0_0_a3cf13b865159aa2cd6644f891434efe.jpg

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия" в ГД Сергей Миронов отметил, смена правительства РФ, которая произошла год назад, оказала "явно позитивный эффект для страны", а также сказал, что видит заинтересованность премьер-министра Михаила Мишустина в тесном сотрудничестве с Госдумой, в том числе с оппозиционными фракциями.Правительство Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января минувшего года. Указ президента о назначении Мишустина премьером вышел 16 января, а состав нового кабмина был назначен 21 января. Предполагалось, что основной задачей нового правительства станет эффективная реализация нацпроектов, однако из-за пандемии его работу пришлось перестраивать в соответствии с повесткой дня.Прежде всего политик отметил действия кабмина по поддержке бизнеса и населения, пострадавших от пандемии. "К несомненным успехам относится программа льготной ипотеки", - также заметил Миронов. Он подчеркнул, что правительство Мишустина "слышит здравые предложения". Так, по его словам, был реализован ряд антикризисных предложений "Справедливой России", направленных в правительство РФ. "Очень важно, что мы мыслим в одном направлении, хотя многие меры могли быть более решительными и масштабными. Мы видим и ценим искреннюю заинтересованность премьер-министра в более тесном сотрудничестве с Думой, в том числе с оппозиционными фракциями", - сказал лидер эсеров.При этом, по его оценке, "идеологически правительство по-прежнему неоднородно". "Финансовая политика и кабмина, и Центробанка пока также остается неизменной, как и люди, которые ее осуществляют. Если удастся добиться радикальных перемен в этом направлении, правительству будет под силу справиться с задачами, поставленными президентом", - заключил он.

https://ria.ru/20210114/prioritety-1592992593.html

https://ria.ru/20210115/mishustin-1593195083.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, политика