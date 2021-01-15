В Москве раскрыли дело о банде милиционеров 22-летней давности

"Месяц назад я направил в суд уголовное дело, по которому обвиняемый, сотрудник еще милиции, порядка 20 лет находился в розыске. В 1999 году он и несколько его коллег забежали в офис в Москве, где они избили пару человек, отобрали деньги и уехали", - сказал Кондратьев.