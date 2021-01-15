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В Москве раскрыли дело о банде милиционеров 22-летней давности
В Москве раскрыли дело о банде милиционеров 22-летней давности
Следственный комитет Москвы завершил расследование дела о нападении на офис в Москве, произошедшем в 1999 году, в котором участвовал сотрудник милиции,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:47
2021-01-15T11:47
2021-01-15T12:05
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следственный комитет Москвы завершил расследование дела о нападении на офис в Москве, произошедшем в 1999 году, в котором участвовал сотрудник милиции, рассказал в интервью РИА Новости следователь по особо важным делам ГСУ СКР по Москве Павел Кондратьев.Он добавил, что злоумышленникам удалось похитить около 12 тысяч долларов.Читайте полный текст интервью >>
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москва, происшествия