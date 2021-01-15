https://ria.ru/20210115/kondratev-1593052133.html

Следователь Павел Кондратьев: мы пришли не в роскошных кабинетах сидеть

Следователь Павел Кондратьев: мы пришли не в роскошных кабинетах сидеть

Следователи СК пришли работать не для того, чтобы сидеть в роскошных кабинетах, а защищать социальную справедливость – так считает следователь по особо важным... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:00

2021-01-15T12:00

2021-01-15T12:01

павел кондратьев

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

интервью

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Следователи СК пришли работать не для того, чтобы сидеть в роскошных кабинетах, а защищать социальную справедливость – так считает следователь по особо важным делам отдела управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Павел Кондратьев. Он рассказал РИА Новости о преступности в Москве: проносе мобильных телефонов в СИЗО, империи подпольных казино и разбойном нападении сотрудника милиции на офис более 20 лет назад. Беседовала Дарина Хануна.– Известно, что именно вы начинали расследование уголовного дела о взятках в СИЗО "Матросская тишина" в Москве. Расскажите, на каком этапе сейчас расследование дела?– В настоящее время уголовное дело находится в производстве моего коллеги. Насколько мне известно, в отношении двух обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, срок следствия продлевается, расследование продолжается.– А установлены ли какие-то новые эпизоды или новые лица по делу?– Насколько мне известно, новые лица не привлекались. В данном случае мы расследуем не мошенничество "колл-центров" в СИЗО, а коррупционные связи сотрудников ФСИН. И в данном случае относительно СИЗО "Матросская тишина" были выявлены только два сотрудника, которые поставляли арестованным телефоны. Наша задача – пресекать не "колл-центры", наша задача – выявлять и пресекать коррупцию среди должностных лиц ФСИН. Уголовные дела с подобными фигурантами нужно очень тщательно и скрупулезно расследовать.– А в других московских СИЗО были ли выявлены преступления коррупционной направленности?– Сотрудниками Второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ по Москве СК РФ нет.Хочу отметить, что для того, чтобы арестантам не проносили телефоны, нужно устанавливать устройства, блокирующие сигнал сотовой связи. Пока есть возможность на территории СИЗО поймать сотовую связь, телефоны и сим-карты будут проносить. Арестованные умудряются бетон ложкой расковырять, они придумают совершенно любые способы.Мы, когда проводили обыск в СИЗО "Матросская тишина" в рамках расследования уголовного дела, нашли только в камерах 40 телефонов и 300 телефонов, которые ранее уже были изъяты сотрудниками ФСИН.– Вами расследуется уголовное дело сети подпольных казино системы "Панорама". На какой стадии находится расследование?– В настоящее время оно находится на завершающей стадии, обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела. В этом году планируем уже направить дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а в дальнейшем – в суд.– А удалось ли установить какую-либо денежную сумму по уголовному делу?– В таких делах невозможно установить сумму. Из-за черной бухгалтерии достаточно сложно выяснить, сколько злоумышленникам удалось заработать незаконным способом.Лицам, проходящим по данному уголовному делу, в настоящее время вменяется организованное преступное сообщество и совершение преступления в составе организованной группы. По делу, хочу напомнить, проходят 63 лица. При этом задержания проходили не только в Москве, но и в Подмосковье, а самого организатора "Панорамы" Антона Бажанова мы задержали в одном из легальных игорных заведений в Сочи, где он участвовал в покерном турнире.– Есть ли какие-то предположительные соучастники у 63 обвиняемых?– Естественно, есть – и из числа неустановленных лиц, и тех, кто находится в розыске; таких, замечу, в настоящее время пятеро. Мы продолжаем устанавливать причастных к незаконной игорной деятельности.– Многие ли из обвиняемых признались в содеянном? – Порядка половины из обвиняемых признали свою вину, но в основном это те лица, которым не вменяется преступное сообщество. Большинство из них – сотрудники-исполнители, они обвиняются в "организации и проведении незаконной игорной деятельности". А те, кто занимал высокие посты в преступном сообществе, вину свою не признают.– Как вы можете оценить дела с незаконной игорной деятельностью в Москве?– С незаконной игорной деятельностью необходимо систематически бороться. Но по сравнению с тем, что было 5-7 лет назад, конечно, данных преступлений стало гораздо меньше. С учетом того, что сейчас государство активно борется с незаконной игорной деятельностью, данных заведений действительно стало гораздо меньше.При расследовании уголовного дела Бажанова обыски проходили по 14-15 адресам непосредственного расположения игорных заведений. При этом в момент следственных действий было задействовано порядка 1,5 тысячи правоохранителей. За ночь 300 групп провели около 150 обысков по жилищам и игорным заведениям, а уголовное дело набрало в себе примерно 300 томов.– Пятнадцатого января Следственный комитет отмечает 10-летие со дня формирования ведомства. Что, по вашему мнению, изменилось за эти годы?– Многое, в том числе материально-техническое обеспечение улучшилось.Но и мы сюда пришли не в роскошных кабинетах сидеть, мы пришли – работать и защищать социальную справедливость. Я проработал в Следственном комитете 10 лет. Мы сами строим систему, и я считаю, что мы ежедневно показываем жителям столицы свою работу. Хочу заметить, что преступность за последние годы снизилась.– Расследуете ли вы преступления прошлых лет?– Да, вот месяц назад я направил в суд уголовное дело, по которому обвиняемый, сотрудник еще милиции, порядка 20 лет находился в розыске.В 1999 году он и несколько его коллег забежали в офис в Москве, где они избили пару человек, отобрали деньги и уехали. Злоумышленникам удалось похитить порядка 12 тысяч долларов, при этом хотели они забрать 22 тысячи долларов.– Могут ли потерпевшие намеренно затягивать расследование уголовного дела?– Следователю необходимо быстро и оперативно действовать. Но я столкнулся тем, что обвиняемые злоупотребляют своими правами. Шестьдесят три человека по уголовному делу, объем которого составляет 300 томов, допустим, читают по одному тому в день. Все это делается для того, чтобы затянуть следствие. Любые способы затянуть следствие на руку всем, кроме следователя.– А какое самое сложное ваше уголовное дело?– Самое сложное, думаю, это уголовное дело системы "Панорама", но это из-за его большого объема. Еще было два уголовных дела, которые связаны с убийствами: одно было совершено в Тамбовской области, другое – в Москве.– Подводя итоги нашей беседы, что бы вы пожелали Следственному комитету и его сотрудникам?– Прежде всего, чтоб запал сил никогда не иссякал. Мы получаем колоссальное удовольствие от работы. Потому что когда ты направляешь уголовное дело в суд, ты чувствуешь причастность к восстановлению социальной справедливости.

https://radiosputnik.ria.ru/20201203/sizo-1587467946.html

https://ria.ru/20200703/1573834860.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/samara-1588293772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел кондратьев, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, интервью