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МИД объяснил выход России из Договора по открытому небу
МИД объяснил выход России из Договора по открытому небу
Россия начала процедуру по выходу из Договора по открытому небу из-за неприемлемой ситуации вокруг соглашения после выхода США. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T18:01
2021-01-15T19:09
мария захарова
дональд трамп
москва
россия
договор по открытому небу
сша
в мире
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия начала процедуру по выходу из Договора по открытому небу из-за неприемлемой ситуации вокруг соглашения после выхода США. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Ранее 15 января МИД объявил о запуске процедур по выходу из ДОН. Как отметила Захарова, отвечая на просьбу СМИ прокомментировать ситуацию, после выхода США из соглашения Москва начала "кропотливую работу с партнерами по урегулированию российских озабоченностей". Она отметила, что, после того как Вашингтон вышел из соглашения и снял с себя обязательства по приему наблюдательных полетов, "тенденция к разрушению договора приобрела необратимый характер"."Но и в этих условиях Российская Федерация предприняла максимум возможных усилий по спасению договора и предложила оставшимся государствам-участникам предоставить твердые гарантии соблюдения ими своих обязательств о непередаче американцам данных, получаемых во время наблюдательных полетов над российской территорией", — говорится в комментарии Захаровой.Как добавила представитель ведомства, США уклонились от прямого ответа, утверждая, что такие обязательства "якобы уже содержатся в самом договоре", и предложили продолжить обсуждение в рабочих органах ДОН.По словам Захаровой, Москва получила из разных источников информацию, что Вашингтон потребовал от европейских партнеров предоставлять данные наблюдений за территорией России. Договор по открытому небуДоговор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение действует с 2002 года и позволяет его членам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе своей страны. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения со стороны России.В частности, США обвинили Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США.В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это решение Вашингтона делает договор нежизнеспособным.
https://ria.ru/20210115/vinovnye-1593199141.html
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мария захарова, дональд трамп, москва, россия, договор по открытому небу, сша, в мире

МИД объяснил выход России из Договора по открытому небу

18:01 15.01.2021 (обновлено: 19:09 15.01.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Milan Nykodym / Tu 154M Open SkiesСамолет Ту-154М Open Skies
Самолет Ту-154М Open Skies - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
CC BY-SA 2.0 / Milan Nykodym / Tu 154M Open Skies
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россия начала процедуру по выходу из Договора по открытому небу из-за неприемлемой ситуации вокруг соглашения после выхода США.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее 15 января МИД объявил о запуске процедур по выходу из ДОН.
Как отметила Захарова, отвечая на просьбу СМИ прокомментировать ситуацию, после выхода США из соглашения Москва начала "кропотливую работу с партнерами по урегулированию российских озабоченностей".
"Рассчитывали на конструктивный подход со стороны стран Запада, которые так громогласно заявляли о своей приверженности ДОН. Однако политическая ориентация на США для них оказалась более значимой, чем сохранение важного инструмента общеевропейской безопасности", — подчеркнула представитель МИД.
Она отметила, что, после того как Вашингтон вышел из соглашения и снял с себя обязательства по приему наблюдательных полетов, "тенденция к разрушению договора приобрела необратимый характер".
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"Но и в этих условиях Российская Федерация предприняла максимум возможных усилий по спасению договора и предложила оставшимся государствам-участникам предоставить твердые гарантии соблюдения ими своих обязательств о непередаче американцам данных, получаемых во время наблюдательных полетов над российской территорией", — говорится в комментарии Захаровой.
Как добавила представитель ведомства, США уклонились от прямого ответа, утверждая, что такие обязательства "якобы уже содержатся в самом договоре", и предложили продолжить обсуждение в рабочих органах ДОН.
По словам Захаровой, Москва получила из разных источников информацию, что Вашингтон потребовал от европейских партнеров предоставлять данные наблюдений за территорией России.

"Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как, по сути, у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса — США — от российского наблюдения закрыли. С учетом изложенных обстоятельств руководством страны было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН", — заключила представитель МИД.

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Договор по открытому небу

Договор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение действует с 2002 года и позволяет его членам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе своей страны. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения со стороны России.
В частности, США обвинили Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США.
В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что это решение Вашингтона делает договор нежизнеспособным.
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