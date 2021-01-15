https://ria.ru/20210115/meteorit-1593138763.html

Над Иркутском взорвался метеорит

Над Иркутском взорвался метеорит

Падение болида, который полностью сгорел в атмосфере Земли, наблюдали в Иркутске и пригороде утром 15 января, рассказал РИА Новости директор астрономической... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T09:42

2021-01-15T09:42

2021-01-15T11:31

сергей язев

космос - риа наука

иркутск

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ИРКУТСК, 15 янв — РИА Новости. Падение болида, который полностью сгорел в атмосфере Земли, наблюдали в Иркутске и пригороде утром 15 января, рассказал РИА Новости директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев."Судя по видеозаписям, это типичный болид средних размеров — не больше куриного яйца. Он летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров", — сказал собеседник агентства.Он также добавил, что явление это нередкое, оно доказывает, что атмосфера Земли надежно защищает планету от таких "космических пришельцев".

https://ria.ru/20201224/meteorit-1590672945.html

иркутск

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2021

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сергей язев, космос - риа наука, иркутск