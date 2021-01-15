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Над Иркутском взорвался метеорит
Над Иркутском взорвался метеорит
Падение болида, который полностью сгорел в атмосфере Земли, наблюдали в Иркутске и пригороде утром 15 января, рассказал РИА Новости директор астрономической... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:42
2021-01-15T11:31
сергей язев
космос - риа наука
иркутск
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ИРКУТСК, 15 янв — РИА Новости. Падение болида, который полностью сгорел в атмосфере Земли, наблюдали в Иркутске и пригороде утром 15 января, рассказал РИА Новости директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев."Судя по видеозаписям, это типичный болид средних размеров — не больше куриного яйца. Он летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров", — сказал собеседник агентства.Он также добавил, что явление это нередкое, оно доказывает, что атмосфера Земли надежно защищает планету от таких "космических пришельцев".
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сергей язев, космос - риа наука, иркутск

Над Иркутском взорвался метеорит

09:42 15.01.2021 (обновлено: 11:31 15.01.2021)
 
Кадр записи видеорегистратора
Кадр записи видеорегистратора - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 15 янв — РИА Новости. Падение болида, который полностью сгорел в атмосфере Земли, наблюдали в Иркутске и пригороде утром 15 января, рассказал РИА Новости директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.
"Судя по видеозаписям, это типичный болид средних размеров — не больше куриного яйца. Он летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров", — сказал собеседник агентства.
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Челябинский ученый восхитился упавшим в Китае метеоритом
Он также добавил, что явление это нередкое, оно доказывает, что атмосфера Земли надежно защищает планету от таких "космических пришельцев".
 
Сергей ЯзевКосмос - РИА НаукаИркутск
 
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