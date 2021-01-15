https://ria.ru/20210115/mechta-1593154700.html

Московские власти исполнили мечту мальчика полетать над столицей

Московские власти исполнили мечту мальчика полетать над столицей

Транспортный комплекс Москвы и "Русские вертолетные системы" в рамках проекта "Елка желаний" исполнили мечту пятилетнего мальчика о полете на вертолете над... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:12

2021-01-15T11:12

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москва

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Транспортный комплекс Москвы и "Русские вертолетные системы" в рамках проекта "Елка желаний" исполнили мечту пятилетнего мальчика о полете на вертолете над столицей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель — подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около восьми тысяч желаний.

https://ria.ru/20210104/mechta-1591984442.html

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