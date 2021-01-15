Московские власти исполнили мечту мальчика полетать над столицей
11:12 15.01.2021 (обновлено: 13:04 15.01.2021)
© Департамент транспорта МосквыПятилетний Марк во время полета на вертолете. Стоп-кадр видео
© Департамент транспорта Москвы
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Транспортный комплекс Москвы и "Русские вертолетные системы" в рамках проекта "Елка желаний" исполнили мечту пятилетнего мальчика о полете на вертолете над столицей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Сбылась еще одна новогодняя мечта. Вчера в рамках проекта "Елка желаний" пятилетний Марк полетал на вертолете. Шар с желанием Марка с елки снял мэр города Сергей Собянин. Реализовать мечту Марка помог Транспортный комплекс Москвы и АО "Русские вертолетные системы". Марку очень понравился полет на вертолете, с высоты птичьего полета он увидел родной город. Это были искренние эмоции маленького пассажира. Ему провели экскурсию по хелипорту и разрешили посидеть за штурвалом", — говорится в сообщении.
Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель — подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около восьми тысяч желаний.