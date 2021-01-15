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Московские власти исполнили мечту мальчика полетать над столицей
Московские власти исполнили мечту мальчика полетать над столицей
Транспортный комплекс Москвы и "Русские вертолетные системы" в рамках проекта "Елка желаний" исполнили мечту пятилетнего мальчика о полете на вертолете над... РИА Новости, 15.01.2021
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Транспортный комплекс Москвы и "Русские вертолетные системы" в рамках проекта "Елка желаний" исполнили мечту пятилетнего мальчика о полете на вертолете над столицей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель — подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около восьми тысяч желаний.
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москва, общество

Московские власти исполнили мечту мальчика полетать над столицей

11:12 15.01.2021 (обновлено: 13:04 15.01.2021)
 
© Департамент транспорта МосквыПятилетний Марк во время полета на вертолете. Стоп-кадр видео
Пятилетний Марк во время полета на вертолете. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Департамент транспорта Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Транспортный комплекс Москвы и "Русские вертолетные системы" в рамках проекта "Елка желаний" исполнили мечту пятилетнего мальчика о полете на вертолете над столицей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сбылась еще одна новогодняя мечта. Вчера в рамках проекта "Елка желаний" пятилетний Марк полетал на вертолете. Шар с желанием Марка с елки снял мэр города Сергей Собянин. Реализовать мечту Марка помог Транспортный комплекс Москвы и АО "Русские вертолетные системы". Марку очень понравился полет на вертолете, с высоты птичьего полета он увидел родной город. Это были искренние эмоции маленького пассажира. Ему провели экскурсию по хелипорту и разрешили посидеть за штурвалом", — говорится в сообщении.

Троицкая башня Московского Кремля и новогодняя елка на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 17:34
Чернышенко: "Елка желаний" помогает исполнить заветные мечты детей
Акция "Елка желаний" проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года. Ее цель — подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации. За два года были исполнены около восьми тысяч желаний.
 
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