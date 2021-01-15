Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/maski-1593164376.html
Гинцбург порекомендовал не носить маски при высоком уровне антител
Гинцбург порекомендовал не носить маски при высоком уровне антител
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендует не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше, поскольку это препятствует... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:55
2021-01-15T11:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586042962_438:116:3072:1598_1920x0_80_0_0_62ae4adad506630c87077e59d462c4f0.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендует не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше, поскольку это препятствует поддерживанию необходимого уровня защиты."Вируснейтрализующие антитела должны (быть) 1:3200, можно и побольше. Это хорошо. И после этого можно при таком титре антител, я еще одну крамольную вещь могу сказать, ... можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне", - рассказал Гинцбург РИА Новости.Сейчас возбудитель вируса, как отметил специалист, в небольших количествах в закрытых помещениях присутствует очень широко.На вопрос о том, можно ли посоветовать отказаться от масок тем, кто провакцинирован два раза, глава центра Гамалеи ответил, что "дал себе такую рекомендацию".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593147223.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586042962_456:86:3072:2048_1920x0_80_0_0_587611b67fa20c6c5fe1721c2fd8b59e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество

Гинцбург порекомендовал не носить маски при высоком уровне антител

11:55 15.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушки в защитных масках выходят у станции Московского метрополитена.
Девушки в защитных масках выходят у станции Московского метрополитена. - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендует не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше, поскольку это препятствует поддерживанию необходимого уровня защиты.
"Вируснейтрализующие антитела должны (быть) 1:3200, можно и побольше. Это хорошо. И после этого можно при таком титре антител, я еще одну крамольную вещь могу сказать, ... можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне", - рассказал Гинцбург РИА Новости.
Сейчас возбудитель вируса, как отметил специалист, в небольших количествах в закрытых помещениях присутствует очень широко.

"Тем самым будет стимулироваться, человек не будет болеть, так как он очень хорошо защищен, но постоянно будет поддерживаться за счет экзогенного поступления возможного возбудителя высокий уровень антител. Если его не поддерживать, то он, естественно, по всем законам биологии через три-четыре-пять месяцев начнет понижаться. Хотя у нас будут образовываться при этом клетки памяти, которые при встрече с возбудителем за 2-3 дня, соответственно восстанавливают нужный уровень антител", - добавил Гинцбург.

На вопрос о том, можно ли посоветовать отказаться от масок тем, кто провакцинирован два раза, глава центра Гамалеи ответил, что "дал себе такую рекомендацию".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
10:39Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных в России мутациях коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
15:01Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
15:00Советник Байдена выступил за отмену санкций против "Северного потока — 2"
14:58На космодроме Восточный началось строительство аэропорта
14:56Некоторым категориям россиян могут повысить часть выплат
14:55Эксперт прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
14:54Актера Дениса Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище
Лента новостейМолния