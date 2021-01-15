https://ria.ru/20210115/maski-1593164376.html

Гинцбург порекомендовал не носить маски при высоком уровне антител

Гинцбург порекомендовал не носить маски при высоком уровне антител

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендует не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше, поскольку это препятствует... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:55

2021-01-15T11:55

2021-01-15T11:55

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

александр гинцбург

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендует не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше, поскольку это препятствует поддерживанию необходимого уровня защиты."Вируснейтрализующие антитела должны (быть) 1:3200, можно и побольше. Это хорошо. И после этого можно при таком титре антител, я еще одну крамольную вещь могу сказать, ... можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне", - рассказал Гинцбург РИА Новости.Сейчас возбудитель вируса, как отметил специалист, в небольших количествах в закрытых помещениях присутствует очень широко.На вопрос о том, можно ли посоветовать отказаться от масок тем, кто провакцинирован два раза, глава центра Гамалеи ответил, что "дал себе такую рекомендацию".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593147223.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество