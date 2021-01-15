https://ria.ru/20210115/maski-1593164376.html
Гинцбург порекомендовал не носить маски при высоком уровне антител
Гинцбург порекомендовал не носить маски при высоком уровне антител
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендует не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше, поскольку это препятствует... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:55
2021-01-15T11:55
2021-01-15T11:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586042962_438:116:3072:1598_1920x0_80_0_0_62ae4adad506630c87077e59d462c4f0.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рекомендует не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше, поскольку это препятствует поддерживанию необходимого уровня защиты."Вируснейтрализующие антитела должны (быть) 1:3200, можно и побольше. Это хорошо. И после этого можно при таком титре антител, я еще одну крамольную вещь могу сказать, ... можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне", - рассказал Гинцбург РИА Новости.Сейчас возбудитель вируса, как отметил специалист, в небольших количествах в закрытых помещениях присутствует очень широко.На вопрос о том, можно ли посоветовать отказаться от масок тем, кто провакцинирован два раза, глава центра Гамалеи ответил, что "дал себе такую рекомендацию".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593147223.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586042962_456:86:3072:2048_1920x0_80_0_0_587611b67fa20c6c5fe1721c2fd8b59e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург
рекомендует не носить маски при уровне вируснейтрализующих антител 1:3200 и выше, поскольку это препятствует поддерживанию необходимого уровня защиты.
"Вируснейтрализующие антитела должны (быть) 1:3200, можно и побольше. Это хорошо. И после этого можно при таком титре антител, я еще одну крамольную вещь могу сказать, ... можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне", - рассказал Гинцбург РИА Новости.
Сейчас возбудитель вируса, как отметил специалист, в небольших количествах в закрытых помещениях присутствует очень широко.
"Тем самым будет стимулироваться, человек не будет болеть, так как он очень хорошо защищен, но постоянно будет поддерживаться за счет экзогенного поступления возможного возбудителя высокий уровень антител. Если его не поддерживать, то он, естественно, по всем законам биологии через три-четыре-пять месяцев начнет понижаться. Хотя у нас будут образовываться при этом клетки памяти, которые при встрече с возбудителем за 2-3 дня, соответственно восстанавливают нужный уровень антител", - добавил Гинцбург.
На вопрос о том, можно ли посоветовать отказаться от масок тем, кто провакцинирован два раза, глава центра Гамалеи ответил, что "дал себе такую рекомендацию".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.