https://ria.ru/20210115/maska-1593176526.html

Мурашко призвал привитых от коронавируса россиян продолжать носить маски

Мурашко призвал привитых от коронавируса россиян продолжать носить маски

Те, кто уже сделал прививку от коронавируса, должны носить маски, пока не сформируется популяционный иммунитет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:49

2021-01-15T12:49

2021-01-15T14:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Те, кто уже сделал прививку от коронавируса, должны носить маски, пока не сформируется популяционный иммунитет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Он подчеркнул, что вакцина надежно защищает от тяжелого течения заболевания и почти всегда — от самого заражения, но, тем не менее, даже после прививки человек может передать инфекцию тем, кто еще не защищен.О том, что прошедшим вакцинацию следует все же соблюдать масочный режим, говорил и директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это важно для защиты еще не привившихся людей — хотя те, у кого высокий титр антител, защищены от коронавируса, они могут передать инфекцию окружающим.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество