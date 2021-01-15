Мурашко призвал привитых от коронавируса россиян продолжать носить маски
12:49 15.01.2021 (обновлено: 14:31 15.01.2021)
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике №4 в Волгограде
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Те, кто уже сделал прививку от коронавируса, должны носить маски, пока не сформируется популяционный иммунитет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Он подчеркнул, что вакцина надежно защищает от тяжелого течения заболевания и почти всегда — от самого заражения, но, тем не менее, даже после прививки человек может передать инфекцию тем, кто еще не защищен.
"Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования", - пояснил Мурашко.
О том, что прошедшим вакцинацию следует все же соблюдать масочный режим, говорил и директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это важно для защиты еще не привившихся людей — хотя те, у кого высокий титр антител, защищены от коронавируса, они могут передать инфекцию окружающим.
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