Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/maska-1593176526.html
Мурашко призвал привитых от коронавируса россиян продолжать носить маски
Мурашко призвал привитых от коронавируса россиян продолжать носить маски
Те, кто уже сделал прививку от коронавируса, должны носить маски, пока не сформируется популяционный иммунитет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:49
2021-01-15T14:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592884633_0:172:3142:1940_1920x0_80_0_0_1e7101d5333d38736d94b4b144e5f911.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Те, кто уже сделал прививку от коронавируса, должны носить маски, пока не сформируется популяционный иммунитет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Он подчеркнул, что вакцина надежно защищает от тяжелого течения заболевания и почти всегда — от самого заражения, но, тем не менее, даже после прививки человек может передать инфекцию тем, кто еще не защищен.О том, что прошедшим вакцинацию следует все же соблюдать масочный режим, говорил и директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это важно для защиты еще не привившихся людей — хотя те, у кого высокий титр антител, защищены от коронавируса, они могут передать инфекцию окружающим.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592884633_17:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_3b9ac3cdfc5cbbe79c8c321d28f727e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество

Мурашко призвал привитых от коронавируса россиян продолжать носить маски

12:49 15.01.2021 (обновлено: 14:31 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике №4 в Волгограде
Вакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике №4 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Те, кто уже сделал прививку от коронавируса, должны носить маски, пока не сформируется популяционный иммунитет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Он подчеркнул, что вакцина надежно защищает от тяжелого течения заболевания и почти всегда — от самого заражения, но, тем не менее, даже после прививки человек может передать инфекцию тем, кто еще не защищен.
"Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования", - пояснил Мурашко.
О том, что прошедшим вакцинацию следует все же соблюдать масочный режим, говорил и директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это важно для защиты еще не привившихся людей — хотя те, у кого высокий титр антител, защищены от коронавируса, они могут передать инфекцию окружающим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта 2020, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
15:01Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
15:00Советник Байдена выступил за отмену санкций против "Северного потока — 2"
14:58На космодроме Восточный началось строительство аэропорта
14:56Некоторым категориям россиян могут повысить часть выплат
14:55Эксперт прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
14:54Актера Дениса Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище
Лента новостейМолния