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Наука
https://ria.ru/20210115/mars-1593117300.html
Зонд InSight завершил попытки измерить температуру под поверхностью Марса
Зонд InSight завершил попытки измерить температуру под поверхностью Марса
НАСА сообщило о завершении работы созданного немецкими учеными инструмента для измерения температуры под поверхностью Марса, установленного на зонде InSight,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T01:37
2021-01-15T01:37
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ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. НАСА сообщило о завершении работы созданного немецкими учеными инструмента для измерения температуры под поверхностью Марса, установленного на зонде InSight, сообщило ведомство в четверг.Инструмент, получивший название "Мole" (Крот), пытался пробурить марсианскую поверхность с начала 2019 года с тем, чтобы измерить температуру под поверхностью грунта планеты. По задумке создателей, он должен был проникнуть на глубину по меньшей мере трех метров. Это должно было получится с помощью технологии, когда аппарат бурит и одновременно закапывает себя, чтобы за счет дополнительного веса преодолевать сопротивление грунта планеты. Однако из-за встреченного более сильного, чем ожидалось, сопротивления марсианской поверхности аппарат не смог справиться со своей задачей."Крот" смог пробурить Марс лишь на 2-3 сантиметра, ученые попытались "помочь" ему, положив на него ковш, которым также оснащен зонд InSight, но это не помогло. "После того, как инструмент осуществил 500 дополнительных ударов в субботу, 9 января, команда исследователей приняла решение прекратить попытки", - сообщило НАСА.Зонд InSight стартовал с Земли в мае 2018 года и в ноябре совершил успешную посадку на Марс в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia). Аппарат предназначен для изучения геологического строения Марса, для чего он оснащен сейсмометром и другими приборами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210110/mask-1592451842.html
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марс, космос - риа наука, наса

Зонд InSight завершил попытки измерить температуру под поверхностью Марса

01:37 15.01.2021
 
© NASA / JPL-CaltechСелфи, полученный зондом InSight
Селфи, полученный зондом InSight - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© NASA / JPL-Caltech
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. НАСА сообщило о завершении работы созданного немецкими учеными инструмента для измерения температуры под поверхностью Марса, установленного на зонде InSight, сообщило ведомство в четверг.
Инструмент, получивший название "Мole" (Крот), пытался пробурить марсианскую поверхность с начала 2019 года с тем, чтобы измерить температуру под поверхностью грунта планеты. По задумке создателей, он должен был проникнуть на глубину по меньшей мере трех метров. Это должно было получится с помощью технологии, когда аппарат бурит и одновременно закапывает себя, чтобы за счет дополнительного веса преодолевать сопротивление грунта планеты. Однако из-за встреченного более сильного, чем ожидалось, сопротивления марсианской поверхности аппарат не смог справиться со своей задачей.
"Крот" смог пробурить Марс лишь на 2-3 сантиметра, ученые попытались "помочь" ему, положив на него ковш, которым также оснащен зонд InSight, но это не помогло. "После того, как инструмент осуществил 500 дополнительных ударов в субботу, 9 января, команда исследователей приняла решение прекратить попытки", - сообщило НАСА.
Зонд InSight стартовал с Земли в мае 2018 года и в ноябре совершил успешную посадку на Марс в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia). Аппарат предназначен для изучения геологического строения Марса, для чего он оснащен сейсмометром и другими приборами.
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