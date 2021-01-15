https://ria.ru/20210115/mars-1593117300.html
Зонд InSight завершил попытки измерить температуру под поверхностью Марса
Зонд InSight завершил попытки измерить температуру под поверхностью Марса
НАСА сообщило о завершении работы созданного немецкими учеными инструмента для измерения температуры под поверхностью Марса, установленного на зонде InSight,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T01:37
2021-01-15T01:37
2021-01-15T01:37
наука
марс
космос - риа наука
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154784/85/1547848574_0:28:3592:2048_1920x0_80_0_0_bcac167d58a6547e6251d4a4085d4742.jpg
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. НАСА сообщило о завершении работы созданного немецкими учеными инструмента для измерения температуры под поверхностью Марса, установленного на зонде InSight, сообщило ведомство в четверг.Инструмент, получивший название "Мole" (Крот), пытался пробурить марсианскую поверхность с начала 2019 года с тем, чтобы измерить температуру под поверхностью грунта планеты. По задумке создателей, он должен был проникнуть на глубину по меньшей мере трех метров. Это должно было получится с помощью технологии, когда аппарат бурит и одновременно закапывает себя, чтобы за счет дополнительного веса преодолевать сопротивление грунта планеты. Однако из-за встреченного более сильного, чем ожидалось, сопротивления марсианской поверхности аппарат не смог справиться со своей задачей."Крот" смог пробурить Марс лишь на 2-3 сантиметра, ученые попытались "помочь" ему, положив на него ковш, которым также оснащен зонд InSight, но это не помогло. "После того, как инструмент осуществил 500 дополнительных ударов в субботу, 9 января, команда исследователей приняла решение прекратить попытки", - сообщило НАСА.Зонд InSight стартовал с Земли в мае 2018 года и в ноябре совершил успешную посадку на Марс в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia). Аппарат предназначен для изучения геологического строения Марса, для чего он оснащен сейсмометром и другими приборами.
https://radiosputnik.ria.ru/20210110/mask-1592451842.html
марс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154784/85/1547848574_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_dd99d65cfedca991172ca8b17d3d8bea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марс, космос - риа наука, наса
ВАШИНГТОН, 15 янв – РИА Новости. НАСА
сообщило о завершении работы созданного немецкими учеными инструмента для измерения температуры под поверхностью Марса
, установленного на зонде InSight, сообщило ведомство в четверг.
Инструмент, получивший название "Мole" (Крот), пытался пробурить марсианскую поверхность с начала 2019 года с тем, чтобы измерить температуру под поверхностью грунта планеты. По задумке создателей, он должен был проникнуть на глубину по меньшей мере трех метров. Это должно было получится с помощью технологии, когда аппарат бурит и одновременно закапывает себя, чтобы за счет дополнительного веса преодолевать сопротивление грунта планеты. Однако из-за встреченного более сильного, чем ожидалось, сопротивления марсианской поверхности аппарат не смог справиться со своей задачей.
"Крот" смог пробурить Марс лишь на 2-3 сантиметра, ученые попытались "помочь" ему, положив на него ковш, которым также оснащен зонд InSight, но это не помогло. "После того, как инструмент осуществил 500 дополнительных ударов в субботу, 9 января, команда исследователей приняла решение прекратить попытки", - сообщило НАСА.
Зонд InSight стартовал с Земли в мае 2018 года и в ноябре совершил успешную посадку на Марс в районе нагорья Элизий (Elysium Planitia). Аппарат предназначен для изучения геологического строения Марса, для чего он оснащен сейсмометром и другими приборами.