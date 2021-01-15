https://ria.ru/20210115/mamin-1593195793.html
Биография Аскара Мамина
Биография Аскара Мамина
Премьер-министр Казахстана Аскар Узакпаевич Мамин родился 23 октября 1965 года в городе Целинограде (ныне Нур-Султан, Казахстан). РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:28
2021-01-15T14:28
2021-01-15T14:29
нур-султан
аскар мамин
астана
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Премьер-министр Казахстана Аскар Узакпаевич Мамин родился 23 октября 1965 года в городе Целинограде (ныне Нур-Султан, Казахстан).В 1987 году окончил Целиноградский инженерно-строительный институт (ныне в составе Евразийского национального университета имени Гумилева) по специальности инженер-строитель, в 2003 году – Российскую экономическую академию (ныне университет) имени Г.В. Плеханова по специальности экономист. Кандидат технических наук.Трудовую деятельность начал в 1987 году монтажником, мастером треста "Целинтяжстрой". С 1988 года 1991 год служил в органах управления внутренних дел Целиноградского облисполкома.В 1991-1993 годах работал заместителем генерального директора Союза инновационных предприятий Казахстана.С 1993 по 1996 год был генеральным директор СП "Интер-Ишим".В 1996-2000 годах – первый заместитель акима (главы) города Акмола (Нур-Султан).В 1998-2000 годах был заместителем председателя административного совета Акмолинской специальной экономической зоны. В 2000-2002 годах – вице-министр транспорта и коммуникаций Казахстана. С 2000 по 2001 год был председателем комитета автомобильных дорог министерства транспорта и коммуникаций Казахстана. С 2002 по 2003 год – генеральный директор ТОО "Инком-Астана". С 2003 по 2004 год работал первым вице-министром индустрии и торговли Казахстана.С 2005 по 2006 год – министр транспорта и коммуникаций Казахстана. В 2006-2008 годах был акимом города Астаны (Нур-Султан). С апреля 2008 года занимал пост президента АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" ("Казахстанские железные дороги"). С 9 сентября 2016 года – первый заместитель премьер-министра Казахстана. 25 февраля 2019 года указом президента Казахстана Аскар Мамин был назначен премьер-министром страны.15 января 2021 года стало известно, что правительство Казахстана ушло в отставку в полном составе. В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил Аскара Мамина премьер-министром страны.Мамин награжден казахстанскими орденами "Почета" (2006) и "Барса" второй степени (2011), медалью "За трудовое отличие" (1998). Среди его иностранных наград - французский орден Почетного легиона (2013), латвийский орден "Крест Признания" II степени Латвийской Республики (2013), испанский орден "За гражданские заслуги" I степени (2014). Почетный гражданин города Астаны (2011), почетный железнодорожник (2012), почетный строитель Казахстана (2013). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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нур-султан, аскар мамин, астана, казахстан, справки
Премьер-министр Казахстана Аскар Узакпаевич Мамин родился
23 октября 1965 года в городе Целинограде (ныне Нур-Султан, Казахстан).
В 1987 году окончил
Целиноградский инженерно-строительный институт (ныне в составе Евразийского национального университета имени Гумилева) по специальности инженер-строитель, в 2003 году – Российскую экономическую академию (ныне университет) имени Г.В. Плеханова по специальности экономист. Кандидат технических наук.
Трудовую деятельность начал в 1987 году монтажником, мастером треста "Целинтяжстрой".
С 1988 года 1991 год служил в органах управления внутренних дел Целиноградского облисполкома.
В 1991-1993 годах работал заместителем генерального директора Союза инновационных предприятий Казахстана.
С 1993 по 1996 год был генеральным директор СП "Интер-Ишим".
В 1996-2000 годах – первый заместитель акима (главы) города Акмола (Нур-Султан).
В 1998-2000 годах был заместителем председателя административного совета Акмолинской специальной экономической зоны.
В 2000-2002 годах – вице-министр транспорта и коммуникаций Казахстана.
С 2000 по 2001 год был председателем комитета автомобильных дорог министерства транспорта и коммуникаций Казахстана.
С 2002 по 2003 год – генеральный директор ТОО "Инком-Астана".
С 2003 по 2004 год работал первым вице-министром индустрии и торговли Казахстана.
С 2005 по 2006 год – министр транспорта и коммуникаций Казахстана.
В 2006-2008 годах
был акимом города Астаны (Нур-Султан).
С апреля 2008 года занимал пост президента АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" ("Казахстанские железные дороги").
С 9 сентября 2016 года – первый заместитель премьер-министра Казахстана.
25 февраля 2019 года указом президента Казахстана Аскар Мамин был назначен премьер-министром страны.
15 января 2021 года стало известно, что правительство Казахстана ушло в отставку в полном составе. В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил Аскара Мамина премьер-министром страны
.
Мамин награжден казахстанскими орденами "Почета" (2006) и "Барса" второй степени (2011), медалью "За трудовое отличие" (1998). Среди его иностранных наград - французский орден Почетного легиона (2013), латвийский орден "Крест Признания" II степени Латвийской Республики (2013), испанский орден "За гражданские заслуги" I степени (2014).
Почетный гражданин города Астаны (2011), почетный железнодорожник (2012), почетный строитель Казахстана (2013).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников