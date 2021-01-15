https://ria.ru/20210115/lada-1593124855.html

"АвтоВАЗ" поднял цены на автомобили

"АвтоВАЗ" поднял цены на автомобили

"АвтоВАЗ" с 15 января поднял цены на автомобили, следует из обновленных прайс-листов компании. Это затронуло все модели, кроме Lada Niva. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T06:04

2021-01-15T06:04

2021-01-15T09:19

россия

авто

автоваз

экономика

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. "АвтоВАЗ" с 15 января поднял цены на автомобили, следует из обновленных прайс-листов компании. Это затронуло все модели, кроме Lada Niva. Меньше всего подорожала Granta в кузове седан — на десять тысяч рублей в базовом исполнении, теперь она стоит от 500 тысяч рублей. Lada Niva Legend (бывшая 4×4) "выросла" на 12-14 тысяч рублей за трех- и пятидверный кузов, ее цена стартует от 600 и 645 тысяч рублей соответственно.Семейство Largus подорожало на 15 тысяч рублей, теперь пассажирский универсал стоит от 669 тысяч рублей, а фургон — от 656 тысяч рублей. Lada Xray стала дороже на 10-19 тысяч рублей в зависимости от исполнения (от 680 тысяч).Больше всего выросло в цене семейство Lada Vesta. Модель в кузове седан стала дороже сразу на 20 тысяч рублей и предлагается от 704 тысяч рублей, стоимость универсала повысилась на 31 тысячу (от 791 тысячи), а тот же кузов в версии Cross подорожал на 39 тысяч рублей и теперь стоит от 906 тысяч рублей.В 2020 году Волжский автозавод пять раз поднимал цены, но всякий раз это было небольшое подорожание на уровне одного-двух процентов.

https://ria.ru/20210114/avtovaz-1593018785.html

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россия, авто, автоваз, экономика