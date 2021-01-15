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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210115/kurs-1593194670.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 39 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 39 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 39,29 копейки - до 89,2546 рубля, курс доллара - на 25,08 копейки, до... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:17
2021-01-15T14:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 39,29 копейки - до 89,2546 рубля, курс доллара - на 25,08 копейки, до 73,5453 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 31,47 копейки, составив 80,6145 рубля.
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился на 39 копеек

14:17 15.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москв
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москв - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 39,29 копейки - до 89,2546 рубля, курс доллара - на 25,08 копейки, до 73,5453 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 31,47 копейки, составив 80,6145 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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