https://ria.ru/20210115/krym-1593127484.html

В Крыму назвали условия для начала переговоров с Украиной

В Крыму назвали условия для начала переговоров с Украиной

Поиск компромисса между Россией и Украиной должен начинаться с признания киевскими властями российского статуса Крыма, заявил сопредседатель Ассамблеи... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T07:43

2021-01-15T07:43

2021-01-15T09:25

роман чегринец

леонид кравчук

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Поиск компромисса между Россией и Украиной должен начинаться с признания киевскими властями российского статуса Крыма, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.Так он прокомментировал слова представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первого президента Украины Леонида Кравчука, который заявил, что Москве и Киеву нужно провести переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия.По его словам, рано или поздно российско-украинские отношения выйдут на новый качественный уровень.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20210112/krym-1592736388.html

республика крым

украина

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роман чегринец, леонид кравчук, республика крым, украина, в мире