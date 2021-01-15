В Крыму назвали условия для начала переговоров с Украиной
07:43 15.01.2021 (обновлено: 09:25 15.01.2021)
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПредседатель Общественной организации "Региональная белорусская национально-культурная автономия Республики Крым" Роман Чегринец
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Поиск компромисса между Россией и Украиной должен начинаться с признания киевскими властями российского статуса Крыма, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.
Так он прокомментировал слова представителя Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, первого президента Украины Леонида Кравчука, который заявил, что Москве и Киеву нужно провести переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия.
"Кравчук абсолютно не тот человек, словам которого надо доверять. Любой компромисс возможен только тогда, когда официальный Киев наконец-то признает понятную всем, кроме них, аксиому: Крым — это Россия, всегда был, есть и будет. Вот именно с этой простой истины и должны начинаться все переговоры и поиски компромиссов", — сказал Чегринец РИА Новости.
По его словам, рано или поздно российско-украинские отношения выйдут на новый качественный уровень.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
12 января, 16:04Украинец на внедорожнике пытался прорваться в Крым