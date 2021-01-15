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В Госдуме прокомментировали слова Кравчука о "компромиссе" по Крыму
В Госдуме прокомментировали слова Кравчука о "компромиссе" по Крыму
Никакого "компромисса" по Крыму, о котором сказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, быть не может, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T02:17
2021-01-15T07:38
михаил шеремет
госдума рф
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Никакого "компромисса" по Крыму, о котором сказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, быть не может, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами.Он отметил, воссоединение Крыма с Россией прошло в рамках международных и украинских законов, и предложил властям в Киеве оставить полуостров в покое."Киевские власти всегда смотрели на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землей", - добавил депутат.Шеремет подчеркнул, что налаживание отношений между двумя странами начнется тогда, когда к власти в Киеве придет проукраинская власть, а не прозападная, как сейчас.В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что заявление Кравчука не означает поддержки его позиции официальным Киевом. "Кравчук как политическая фигура — полный ноль. И то, что он говорит, вовсе не означает, что официальный Киев разделяет его мнение. С кем нам договариваться по Крыму и Донбассу? С экс-президентом Украины, который постоянно делает противоречивые, а зачастую и скандальные заявления? Который ничего не решает и, скажем прямо, даже к дверям президентского кабинета не будет допущен? С ним?" - сказал парламентарий РИА Новости.Бальбек добавил, что Россия не нашла общего языка с нынешним правительством Украины, поскольку "у них в голове только какое-то идолопоклонство перед бандеровцами и непонятная нам собачья преданность официальному Вашингтону"."Кто бы ни стал президентом США, первым перед ним на задние лапы станет президент Украины. Так что Кравчук гоняет воздух по пустой комнате, изображая из себя политика и эксперта, которым он давно уже не является", - заключил депутат.
https://ria.ru/20210114/krym-1593041334.html
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михаил шеремет, госдума рф, республика крым, украина, в мире

В Госдуме прокомментировали слова Кравчука о "компромиссе" по Крыму

02:17 15.01.2021 (обновлено: 07:38 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Никакого "компромисса" по Крыму, о котором сказал экс-президент Украины Леонид Кравчук, быть не может, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук ранее заявил, что Москве и Киеву нужно организовать переговоры по Крыму, чтобы разрешить противоречия между государствами.

"Это чисто политическое заявление, абсолютно не связанное с реальностью. <...> Статус полуострова однозначен – это законная территория России и нет другого пути, нежели признать это. Урегулирование всех проблем между Россией и Украиной как раз и должно начаться с признания последней выбора крымчан вернуться в 2014 году на свою историческую родину", - сказал Шеремет.

Он отметил, воссоединение Крыма с Россией прошло в рамках международных и украинских законов, и предложил властям в Киеве оставить полуостров в покое.
"Киевские власти всегда смотрели на полуостров с точки зрения обобрать и обворовать. Он никогда не был для Украины родным и близким регионом. Крым был интересен им исключительно в плане торговли землей", - добавил депутат.
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Шеремет подчеркнул, что налаживание отношений между двумя странами начнется тогда, когда к власти в Киеве придет проукраинская власть, а не прозападная, как сейчас.
В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что заявление Кравчука не означает поддержки его позиции официальным Киевом. "Кравчук как политическая фигура — полный ноль. И то, что он говорит, вовсе не означает, что официальный Киев разделяет его мнение. С кем нам договариваться по Крыму и Донбассу? С экс-президентом Украины, который постоянно делает противоречивые, а зачастую и скандальные заявления? Который ничего не решает и, скажем прямо, даже к дверям президентского кабинета не будет допущен? С ним?" - сказал парламентарий РИА Новости.
Бальбек добавил, что Россия не нашла общего языка с нынешним правительством Украины, поскольку "у них в голове только какое-то идолопоклонство перед бандеровцами и непонятная нам собачья преданность официальному Вашингтону".
"Кто бы ни стал президентом США, первым перед ним на задние лапы станет президент Украины. Так что Кравчук гоняет воздух по пустой комнате, изображая из себя политика и эксперта, которым он давно уже не является", - заключил депутат.
Ялта - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Михаил ШереметГосдума РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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