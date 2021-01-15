Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210115/krym-1593116218.html
В Крыму призвали ЕСПЧ привлечь Украину к ответу из-за водной блокады
В Крыму призвали ЕСПЧ привлечь Украину к ответу из-за водной блокады
Украина должна объяснить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) устроенную ею водную блокаду Крыма, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T01:10
2021-01-15T01:35
европейский суд по правам человека
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578967769_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fc4c88af115c8460165a03ce8558ae4d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Украина должна объяснить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) устроенную ею водную блокаду Крыма, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.ЕСПЧ ранее признал частично приемлемой жалобу Киева против Москвы из-за воссоединения Крыма с Россией и продолжит ее рассмотрение. Суд намерен разобраться, имели ли место нарушения прав человека на полуострове в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, о чем заявляет украинская сторона.По его словам, Украина также должна ответить в ЕСПЧ и за другие блокады, в том числе энергетическую, устроенные в отношении Крыма."Было бы правильно, если бы они сами на себя подали жалобу в ЕСПЧ и привлекли к ответственности всех виновных негодяев", - сказал вице-спикер.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
https://ria.ru/20210114/krym-1593098245.html
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578967769_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_58e3cae967693a1c850d266cb7e6a4c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейский суд по правам человека, республика крым, украина, в мире

В Крыму призвали ЕСПЧ привлечь Украину к ответу из-за водной блокады

01:10 15.01.2021 (обновлено: 01:35 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Украина должна объяснить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) устроенную ею водную блокаду Крыма, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
ЕСПЧ ранее признал частично приемлемой жалобу Киева против Москвы из-за воссоединения Крыма с Россией и продолжит ее рассмотрение. Суд намерен разобраться, имели ли место нарушения прав человека на полуострове в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, о чем заявляет украинская сторона.
"Украина отрезала Крым от Северо-Крымского канала. Пусть они объяснят это в ЕСПЧ, а не выдумывают всякого рода небылицы о нарушении прав человека в крымском регионе", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, Украина также должна ответить в ЕСПЧ и за другие блокады, в том числе энергетическую, устроенные в отношении Крыма.
"Было бы правильно, если бы они сами на себя подали жалобу в ЕСПЧ и привлекли к ответственности всех виновных негодяев", - сказал вице-спикер.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 20:22
Бальбек прокомментировал слова Кравчука о переговорах по Крыму
 
Европейский суд по правам человекаРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
15:01Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
15:00Советник Байдена выступил за отмену санкций против "Северного потока — 2"
14:58На космодроме Восточный началось строительство аэропорта
14:56Некоторым категориям россиян могут повысить часть выплат
14:55Эксперт прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
14:54Актера Дениса Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище
Лента новостейМолния