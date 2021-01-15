https://ria.ru/20210115/krym-1593116218.html
В Крыму призвали ЕСПЧ привлечь Украину к ответу из-за водной блокады
В Крыму призвали ЕСПЧ привлечь Украину к ответу из-за водной блокады
Украина должна объяснить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) устроенную ею водную блокаду Крыма, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T01:10
2021-01-15T01:10
2021-01-15T01:35
европейский суд по правам человека
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Украина должна объяснить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) устроенную ею водную блокаду Крыма, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.ЕСПЧ ранее признал частично приемлемой жалобу Киева против Москвы из-за воссоединения Крыма с Россией и продолжит ее рассмотрение. Суд намерен разобраться, имели ли место нарушения прав человека на полуострове в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, о чем заявляет украинская сторона.По его словам, Украина также должна ответить в ЕСПЧ и за другие блокады, в том числе энергетическую, устроенные в отношении Крыма."Было бы правильно, если бы они сами на себя подали жалобу в ЕСПЧ и привлекли к ответственности всех виновных негодяев", - сказал вице-спикер.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.
https://ria.ru/20210114/krym-1593098245.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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европейский суд по правам человека, республика крым, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Украина
должна объяснить в Европейском суде по правам человека
(ЕСПЧ) устроенную ею водную блокаду Крыма, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс
.
ЕСПЧ ранее признал частично приемлемой жалобу Киева против Москвы из-за воссоединения Крыма с Россией и продолжит ее рассмотрение. Суд намерен разобраться, имели ли место нарушения прав человека на полуострове в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, о чем заявляет украинская сторона.
"Украина отрезала Крым от Северо-Крымского канала. Пусть они объяснят это в ЕСПЧ, а не выдумывают всякого рода небылицы о нарушении прав человека в крымском регионе", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, Украина также должна ответить в ЕСПЧ и за другие блокады, в том числе энергетическую, устроенные в отношении Крыма.
"Было бы правильно, если бы они сами на себя подали жалобу в ЕСПЧ и привлекли к ответственности всех виновных негодяев", - сказал вице-спикер.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра
Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.