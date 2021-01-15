https://ria.ru/20210115/krym-1593116218.html

В Крыму призвали ЕСПЧ привлечь Украину к ответу из-за водной блокады

В Крыму призвали ЕСПЧ привлечь Украину к ответу из-за водной блокады

Украина должна объяснить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) устроенную ею водную блокаду Крыма, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T01:10

2021-01-15T01:10

2021-01-15T01:35

европейский суд по правам человека

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Украина должна объяснить в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) устроенную ею водную блокаду Крыма, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.ЕСПЧ ранее признал частично приемлемой жалобу Киева против Москвы из-за воссоединения Крыма с Россией и продолжит ее рассмотрение. Суд намерен разобраться, имели ли место нарушения прав человека на полуострове в период с 27 февраля 2014 года по 26 августа 2015 года, о чем заявляет украинская сторона.По его словам, Украина также должна ответить в ЕСПЧ и за другие блокады, в том числе энергетическую, устроенные в отношении Крыма."Было бы правильно, если бы они сами на себя подали жалобу в ЕСПЧ и привлекли к ответственности всех виновных негодяев", - сказал вице-спикер.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома.

https://ria.ru/20210114/krym-1593098245.html

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский суд по правам человека, республика крым, украина, в мире