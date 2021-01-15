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В России за сутки умерли 555 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 555 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 555 человек с COVID-19, 81 из них в Москве, за все время в стране умерли 64 495 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:05
2021-01-15T11:05
2021-01-15T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 555 человек с COVID-19, 81 из них в Москве, за все время в стране умерли 64 495 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 555 смертей... За весь период по России умерло 64 495 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 81, в Санкт-Петербурге - 72, в Подмосковье - 29. Общее число умерших с COVID-19 в Москве выросло до 12 322.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва