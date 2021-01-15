https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593152351.html

В России за сутки умерли 555 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 555 пациентов с коронавирусом

За сутки в РФ умерли 555 человек с COVID-19, 81 из них в Москве, за все время в стране умерли 64 495 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:05

2021-01-15T11:05

2021-01-15T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 555 человек с COVID-19, 81 из них в Москве, за все время в стране умерли 64 495 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 555 смертей... За весь период по России умерло 64 495 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 81, в Санкт-Петербурге - 72, в Подмосковье - 29. Общее число умерших с COVID-19 в Москве выросло до 12 322.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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