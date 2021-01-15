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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593152351.html
В России за сутки умерли 555 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 555 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ умерли 555 человек с COVID-19, 81 из них в Москве, за все время в стране умерли 64 495 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:05
2021-01-15T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 555 человек с COVID-19, 81 из них в Москве, за все время в стране умерли 64 495 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 555 смертей... За весь период по России умерло 64 495 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 81, в Санкт-Петербурге - 72, в Подмосковье - 29. Общее число умерших с COVID-19 в Москве выросло до 12 322.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва

В России за сутки умерли 555 пациентов с коронавирусом

11:05 15.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. За сутки в РФ умерли 555 человек с COVID-19, 81 из них в Москве, за все время в стране умерли 64 495 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 555 смертей... За весь период по России умерло 64 495 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 81, в Санкт-Петербурге - 72, в Подмосковье - 29. Общее число умерших с COVID-19 в Москве выросло до 12 322.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
 
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