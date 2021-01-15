https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593151895.html
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 27 636 человек
В России за сутки от COVID-19 выздоровели 27 636 человек
За сутки в России выписаны 27 636 человек после COVID-19, за все время - 2 909 680, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:03
2021-01-15T11:03
2021-01-15T11:03
распространение коронавируса
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 27 636 человек после COVID-19, за все время - 2 909 680, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве за сутки выписано 6602 человека, в Санкт-Петербурге - 3915, в Подмосковье - 1307.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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