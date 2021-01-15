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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593151512.html
В Москве выявили 5534 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 5534 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 5 534, Санкт-Петербурге - 3 094, Подмосковье - 1 361, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:02
2021-01-15T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 5 534, Санкт-Петербурге - 3 094, Подмосковье - 1 361, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 13, Чукотском автономном округе - 9, Ненецком автономном округе - 3.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593126407.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

В Москве выявили 5534 новых случаев COVID-19

11:02 15.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 5 534, Санкт-Петербурге - 3 094, Подмосковье - 1 361, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 5 534, 2. Санкт-Петербург - 3 094, 3. Московская область - 1 361", - говорится в сообщении.
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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Россия обсуждает с Венесуэлой вопросы доставки вакцины "Спутник V"
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 13, Чукотском автономном округе - 9, Ненецком автономном округе - 3.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Еврейская автономная областьОбщество
 
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