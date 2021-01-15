https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593147223.html
В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных в России мутациях коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных в России мутациях коронавируса
В России выявили почти полторы тысячи мутаций коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Гайдаровском форуме. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:39
2021-01-15T10:39
2021-01-15T11:13
распространение коронавируса
гайдаровский форум - 2021
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
гайдаровский форум
общество
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В России выявили почти полторы тысячи мутаций коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Гайдаровском форуме.Она добавила, что мутация — абсолютно естественный процесс, "вирусы иначе не живут".Она рассказала, что принято решение вносить в базу о мутациях коронавирусов сведения от всех лабораторий, кто занимается секвенированием — определением аминокислотной или нуклеотидной последовательности ДНК и РНК.Попова подчеркнула, что никто не знает, когда закончится пандемия, но есть понимание, как развивается эпидпроцесс, и выработанные в России меры позволяют не говорить о локдауне."У нас все работает. У нас и весной промышленность работала на 70%, вся экономика работала на 70%. Мы в этих условиях научились жить", — сказала она.В заключение глава Роспотребнадзора выразила мнение, что коронавирус не перестанет циркулировать, а останется с нами и станет сезонным.В декабре стало известно об обнаружении в Соединенном Королевстве нового штамма SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии доложил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и на 70% заразней обычного, но нет доказательств, что он опаснее с точки зрения смертности или госпитализации. О выявлении новых мутаций объявили и другие страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210112/mutatsii-1592720699.html
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гайдаровский форум - 2021, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), гайдаровский форум, общество
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
В России выявили почти полторы тысячи мутаций коронавируса
, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова
на Гайдаровском форуме.
Она добавила, что мутация — абсолютно естественный процесс, "вирусы иначе не живут".
"Мы анализируем все, эти изменения <...>. Первые находки с изменениями, аналогичными или похожими (на британские. — Прим. ред.), были еще в июне", — отметила глава ведомства.
Она рассказала, что принято решение вносить в базу о мутациях коронавирусов сведения от всех лабораторий, кто занимается секвенированием — определением аминокислотной или нуклеотидной последовательности ДНК и РНК.
Попова подчеркнула, что никто не знает, когда закончится пандемия, но есть понимание, как развивается эпидпроцесс, и выработанные в России меры позволяют не говорить о локдауне.
"У нас все работает. У нас и весной промышленность работала на 70%, вся экономика работала на 70%. Мы в этих условиях научились жить", — сказала она.
В заключение глава Роспотребнадзора выразила мнение, что коронавирус не перестанет циркулировать, а останется с нами и станет сезонным.
В декабре стало известно об обнаружении в Соединенном Королевстве нового штамма SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии доложил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и на 70% заразней обычного, но нет доказательств, что он опаснее с точки зрения смертности или госпитализации. О выявлении новых мутаций объявили и другие страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.