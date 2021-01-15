https://ria.ru/20210115/koronavirus-1593147223.html

В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных в России мутациях коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных в России мутациях коронавируса

В России выявили почти полторы тысячи мутаций коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Гайдаровском форуме. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:39

2021-01-15T10:39

2021-01-15T11:13

распространение коронавируса

гайдаровский форум - 2021

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

гайдаровский форум

общество

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В России выявили почти полторы тысячи мутаций коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Гайдаровском форуме.Она добавила, что мутация — абсолютно естественный процесс, "вирусы иначе не живут".Она рассказала, что принято решение вносить в базу о мутациях коронавирусов сведения от всех лабораторий, кто занимается секвенированием — определением аминокислотной или нуклеотидной последовательности ДНК и РНК.Попова подчеркнула, что никто не знает, когда закончится пандемия, но есть понимание, как развивается эпидпроцесс, и выработанные в России меры позволяют не говорить о локдауне."У нас все работает. У нас и весной промышленность работала на 70%, вся экономика работала на 70%. Мы в этих условиях научились жить", — сказала она.В заключение глава Роспотребнадзора выразила мнение, что коронавирус не перестанет циркулировать, а останется с нами и станет сезонным.В декабре стало известно об обнаружении в Соединенном Королевстве нового штамма SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии доложил, что этот вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и на 70% заразней обычного, но нет доказательств, что он опаснее с точки зрения смертности или госпитализации. О выявлении новых мутаций объявили и другие страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210112/mutatsii-1592720699.html

https://ria.ru/20210113/koronavirus-1592848081.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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