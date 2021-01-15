В Киеве проходит митинг против повышения тарифов на газ и электроэнергию
11:47 15.01.2021 (обновлено: 12:12 15.01.2021)
КИЕВ, 15 янв - РИА Новости. Митинг против повышения тарифов на газ и электроэнергию проходит в пятницу на майдане Незалежности (площади Независимости) в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим уже вторую неделю в различных регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы. В среду премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство намерено ввести государственное регулирование цен на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в ряде регионов, некоторым потребителям - до 30%.
По оценке корреспондента РИА Новости, в митинге принимают участие несколько десятков человек. Они требуют, чтобы власти до 1 февраля отменили повышение тарифов на газ и электроэнергию, а также на законодательном уровне ввести запрет на повышение тарифов. Кроме того, они требуют, чтобы власти передали газотранспортные и газораспределительные сети, которые находятся в пользовании частных акционерных компаний, в собственность общин.
Протестующие держат плакаты с призывом "не допустить тарифного геноцида". При этом на митинге ни у кого нет политической символики.
На центральной площади Киева дежурят несколько полицейских. Ситуация на митинге спокойная.
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