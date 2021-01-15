https://ria.ru/20210115/kholokost-1593180059.html

Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в России с 18 по 31 января

Неделя памяти жертв Холокоста пройдет в России с 18 по 31 января

Ежегодная неделя памяти жертв Холокоста пройдет в России с 18 по 31 января, в этот период пройдут образовательные вебинары, тематические спектакли, откроются... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T13:04

2021-01-15T13:04

2021-01-15T13:04

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Ежегодная неделя памяти жертв Холокоста пройдет в России с 18 по 31 января, в этот период пройдут образовательные вебинары, тематические спектакли, откроются выставки, сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК) - организатора акции.Неделя памяти приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста – 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти "Аушвиц" (Освенцим). По экспертным оценкам, которые приводит Российский еврейский конгресс, порядка шести миллионов евреев было убито во время Холокоста: начиная с "Хрустальной ночи" 1938 года по 1945 год."Задача недели памяти – больше, чем поминовение уничтоженных в Холокосте, сопереживание бывшим узникам гетто и концлагерей, дань уважения и памяти праведникам народов мира. Наша цель – и я сейчас говорю о нас как об обществе и даже человечестве, – сделать невозможным повторение подобной трагедии, такого зверства. А этого можно достичь, только если в сознании людей, в их эмоциональном коде укоренится неприемлемость преступления, совершенного нацистами и их пособниками", - сказал президент РЕК Юрий Каннер.По его словам, во многом благодаря масштабным мероприятиям недели памяти трагедия Холокоста становится известна все большему числу людей и "воспринимается сердцем как общечеловеческое потрясение".Во все дни недели памяти в социальных сетях будет иди международная акция "Мы помним"/"We remember" для людей, которые "выступают против любых форм ксенофобии". Чтобы принять участие, нужно сфотографироваться с листом бумаги, на котором написано "Мы помним"/"We remember", и выложить фотографию в соцсетях с соответствующими хэштегами. В 2020 году в этой акции приняли участие даже российские космонавты на МКС.Первое офлайн-событие недели памяти – выставка "Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение", которую представят 18 января в Российском академическом молодежном театре. "Выставка включает личные истории жертв, спасенных и их спасителей, показывает масштабы и особенности Холокоста на территории именно нашей страны, рассказывает о подвиге Красной армии в освобождении нацистских лагерей и гетто и о подвиге советских врачей, которые вернули к жизни обессиленных узников "Аушвица" и других лагерей", - уточнили в пресс-службе РЕК.Также 18 января в Центре Мейерхольда покажут спектакль "Черная книга Эстер". Музыкальный перформанс в постановке Евгении Беркович "раскрывает тему ксенофобии как общую цивилизационную проблему, принимающую разные формы на разных этапах истории человечества".В Совете Федерации 27 января откроют выставку "Лучи света: Судьба женщины в годы Холокоста", где рассказывается о пострадавших еврейках, "их выборе, душевной стойкости, сопротивлении злу и жестокости"."Главным кинособытием мемориальной недели станет фестиваль фильмов о Холокосте "Хроники Катастрофы", - рассказали в РЕК.Завершением недели памяти станет мемориальный вечер "Хранитель памяти" 27 января в театре "Геликон-опера". На вечере вручат премию РЕК "Хранитель памяти": ее присуждают ежегодно "выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте". "Любой гость вечера и зритель онлайн-трансляции сможет внести благотворительное пожертвование на программу "Вернуть достоинство", благодаря которой в России открыто уже 90 памятников жертвам Холокоста", - отмечают в РЕК.Кроме того, во время недели памяти пройдет научно-практическая конференция "Холокост: память и предупреждение", онлайн-вечер РЕК и посольства Литовской Республики в Москве. В мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе презентуют книгу "Цыганская трагедия" и покажут спектакль театра "Ромэн" "Луна - сестра печали", образовательный спецкурс "Еврейские поэты-фронтовики".Также в программе вебинары РЕК для школьников и преподавателей "Спасители: подвиг вопреки" о праведниках народов мира, вебинары центра "Холокост" для московских и региональных педагогов по истории Холокоста, онлайн-акция посольства Израиля и РЕК "Помним вместе" ("Зикарон ба-Салон").Праведник народов мира – почетное звание, которое присуждает расположенный в Иерусалиме израильский мемориальный музей "Яд Вашем" за спасение евреев во времена Холокоста, этого звания удостоились более 26 тысяч человек из 51 страны.

https://ria.ru/20190127/1549898382.html

https://ria.ru/20200127/1563818354.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/istoriya-1583040276.html

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