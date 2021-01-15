Захарова назвала обвинения США в хакерских атаках в адрес России рутиной
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Заявления США о якобы хакерских атаках со стороны России стали рутиной, Москва призывает Вашингтон для урегулирования претензий использовать дипканалы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что я хочу сказать. Регулярно появляющиеся в США заявления об атаках хакеров, вероятно, как они объясняют, российского происхождения, на государственные, негосударственные информационные ресурсы США уже приобрели рутинный характер. [...] Для урегулирования конкретных претензий призываем американских коллег не бросаться необоснованными обвинениями, ложными обвинениями, пользоваться официальными каналами обмена информацией", - сказала Захарова на брифинге.
На прошлой неделе агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, среди жертв которой были правительственные учреждения США, было, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.
24 декабря 2020, 15:44В МИД ответили на обвинения в причастности России к хакерской атаке в США