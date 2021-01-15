https://ria.ru/20210115/kazakhstan-1593198815.html
Токаев переназначил Аскара Мамина на пост премьер-министра Казахстана
Токаев переназначил Аскара Мамина на пост премьер-министра Казахстана
Аскар Мамин переназначен на пост премьер-министра Казахстана, соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:32
2021-01-15T14:32
2021-01-15T14:32
аскар мамин
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 15 янв - РИА Новости. Аскар Мамин переназначен на пост премьер-министра Казахстана, соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.По словам депутата мажилиса (нижней палаты) парламента Альберта Рау, кандидатуру Мамина, который возглавляет правительство Казахстана с февраля 2019 года, на заседании палаты в пятницу предложил Токаев. Озвучивая итоги голосования, спикер палаты Нурлан Нигматулин сообщил, что предложение президента было поддержано большинством голосов."Назначить Мамина Аскара Узакпаевича премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в указе Токаева, опубликованном на официальном сайте главы государства.В ходе голосования по кандидатуре премьер-министра депутаты фракции партии "Ак жол" и "Народной партии Казахстана" воздержались."В моем понимании воздержание - это не значит… отсутствие поддержки предложению президента. Воздержание - это позиция, которая в принципе не противоречит предложению, высказанному главой государства. То есть воздержание - это голосование не против кандидатуры премьер-министра", - сказал Токаев после голосования, комментируя результаты волеизъявления парламентариев.Правительство Мамина в пятницу сложило полномочия перед вновь избранным составом мажилиса. Указом президента кабинету предписано исполнять обязанности до утверждения нового состава правительства.В Казахстане 10 января прошли парламентские выборы, в которых, по данным ЦИК, с результатом 71,09% одержала победу партия "Нур Отан" ("Свет Отечества"), возглавляемая бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Кроме того, 7-процентный барьер преодолели партии "Ак жол" ("Светлый путь") и "Народная партия Казахстана".Назарбаев в четверг в ходе заседания новой фракции партии "Нур Отан" в мажилисе попросил однопартийцев поддержать кандидатуру Мамина, если ее предложит президент. Это, по мнению Назарбаева, позволит сохранить преемственность в работе правительства.
https://ria.ru/20210114/kazakhstan-1593013159.html
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аскар мамин, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире
НУР-СУЛТАН, 15 янв - РИА Новости. Аскар Мамин
переназначен на пост премьер-министра Казахстана
, соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев
.
По словам депутата мажилиса (нижней палаты) парламента Альберта Рау, кандидатуру Мамина, который возглавляет правительство Казахстана с февраля 2019 года, на заседании палаты в пятницу предложил Токаев. Озвучивая итоги голосования, спикер палаты Нурлан Нигматулин
сообщил, что предложение президента было поддержано большинством голосов.
"Назначить Мамина Аскара Узакпаевича премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в указе Токаева, опубликованном на официальном сайте главы государства.
В ходе голосования по кандидатуре премьер-министра депутаты фракции партии "Ак жол" и "Народной партии Казахстана" воздержались.
"В моем понимании воздержание - это не значит… отсутствие поддержки предложению президента. Воздержание - это позиция, которая в принципе не противоречит предложению, высказанному главой государства. То есть воздержание - это голосование не против кандидатуры премьер-министра", - сказал Токаев после голосования, комментируя результаты волеизъявления парламентариев.
Правительство Мамина в пятницу сложило полномочия перед вновь избранным составом мажилиса. Указом президента кабинету предписано исполнять обязанности до утверждения нового состава правительства.
В Казахстане 10 января прошли парламентские выборы, в которых, по данным ЦИК, с результатом 71,09% одержала победу партия "Нур Отан" ("Свет Отечества"), возглавляемая бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым
. Кроме того, 7-процентный барьер преодолели партии "Ак жол" ("Светлый путь") и "Народная партия Казахстана".
Назарбаев в четверг в ходе заседания новой фракции партии "Нур Отан" в мажилисе попросил однопартийцев поддержать кандидатуру Мамина, если ее предложит президент. Это, по мнению Назарбаева, позволит сохранить преемственность в работе правительства.