https://ria.ru/20210115/katalizator-1593132769.html
Томские ученые создали катализатор для очистки сточных вод
Томские ученые создали катализатор для очистки сточных вод
Ученые Томского научного центра Сибирского отделения РАН совместно с Институтом химии нефти СО РАН и Томским госуниверситетом создали перспективный катализатор... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T08:57
2021-01-15T08:57
2021-01-15T09:06
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российская академия наук
томская область
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НОВОСИБИРСК, 15 янв – РИА Новости. Ученые Томского научного центра Сибирского отделения РАН совместно с Институтом химии нефти СО РАН и Томским госуниверситетом создали перспективный катализатор для нейтрализации вредных химических веществ в воде, сообщает в пятницу обладминистрация.Власти пояснили, что сырьем для катализатора служит мелкая фракция - пыль, образующаяся при дроблении ферросплавов."Производство ферросплавов относится к разряду многотоннажных, в результате образуются большие объемы промышленных отходов, которые становятся сырьем для получения катализаторов", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории новых металлургических процессов Томского научного центра СО РАН Константина Болгару.В обладминистрации отметили, что разработка ученых имеет большие перспективы для утилизации медикаментов с истекшим сроком годности, а также для очистки сточных вод. Уже сейчас она превосходит по эффективности и рентабельности многие другие технологии.Следующая задача, которую поставили перед собой ученые, это разработка переносной установки на основе пористых фильтров. Ее можно будет применять для очистки сточных вод и при утилизации отходов производства.
https://ria.ru/20201217/reu-1589541689.html
томская область
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открытия - риа наука, российская академия наук, томская область
НОВОСИБИРСК, 15 янв – РИА Новости. Ученые Томского научного центра Сибирского отделения РАН совместно с Институтом химии нефти СО РАН и Томским госуниверситетом создали перспективный катализатор для нейтрализации вредных химических веществ в воде, сообщает в пятницу обладминистрация.
"Катализатор прошел успешные испытания в Томском госуниверситете. Исследования показали, что под воздействием ультрафиолетового излучения он очищает водные растворы от различных растворимых органических загрязнителей, в том числе лекарств", - говорится в сообщении.
Власти пояснили, что сырьем для катализатора служит мелкая фракция - пыль, образующаяся при дроблении ферросплавов.
"Производство ферросплавов относится к разряду многотоннажных, в результате образуются большие объемы промышленных отходов, которые становятся сырьем для получения катализаторов", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории новых металлургических процессов Томского научного центра СО РАН Константина Болгару.
В обладминистрации отметили, что разработка ученых имеет большие перспективы для утилизации медикаментов с истекшим сроком годности, а также для очистки сточных вод. Уже сейчас она превосходит по эффективности и рентабельности многие другие технологии.
Следующая задача, которую поставили перед собой ученые, это разработка переносной установки на основе пористых фильтров. Ее можно будет применять для очистки сточных вод и при утилизации отходов производства.