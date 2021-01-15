https://ria.ru/20210115/katalizator-1593132769.html

Томские ученые создали катализатор для очистки сточных вод

Томские ученые создали катализатор для очистки сточных вод

Ученые Томского научного центра Сибирского отделения РАН совместно с Институтом химии нефти СО РАН и Томским госуниверситетом создали перспективный катализатор... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T08:57

2021-01-15T08:57

2021-01-15T09:06

хорошие новости

открытия - риа наука

российская академия наук

томская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593133058_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_331457291f87ad211a39a40eb1d16b7f.jpg

НОВОСИБИРСК, 15 янв – РИА Новости. Ученые Томского научного центра Сибирского отделения РАН совместно с Институтом химии нефти СО РАН и Томским госуниверситетом создали перспективный катализатор для нейтрализации вредных химических веществ в воде, сообщает в пятницу обладминистрация.Власти пояснили, что сырьем для катализатора служит мелкая фракция - пыль, образующаяся при дроблении ферросплавов."Производство ферросплавов относится к разряду многотоннажных, в результате образуются большие объемы промышленных отходов, которые становятся сырьем для получения катализаторов", - приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории новых металлургических процессов Томского научного центра СО РАН Константина Болгару.В обладминистрации отметили, что разработка ученых имеет большие перспективы для утилизации медикаментов с истекшим сроком годности, а также для очистки сточных вод. Уже сейчас она превосходит по эффективности и рентабельности многие другие технологии.Следующая задача, которую поставили перед собой ученые, это разработка переносной установки на основе пористых фильтров. Ее можно будет применять для очистки сточных вод и при утилизации отходов производства.

https://ria.ru/20201217/reu-1589541689.html

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

открытия - риа наука, российская академия наук, томская область