https://ria.ru/20210115/karasev-1593204264.html

Актера Дениса Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище

Актера Дениса Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище

Актера и режиссера Дениса Карасева похоронили в пятницу на Ново-Люберецком кладбище в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:54

2021-01-15T14:54

2021-01-15T14:54

культура

гитис

ленком

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Актера и режиссера Дениса Карасева похоронили в пятницу на Ново-Люберецком кладбище в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.Карасев скончался 12 января на 58-м году жизни от сердечной недостаточности."Дениса Анатольевича похоронили на Ново-Люберецком кладбище", - сказала собеседница агентства.Денис Карасев – российский актер театра и кино, режиссер и театральный деятель. Родился в 1963 году, в 1981 году поступил в ГИТИС. После окончания института в 1985 году стал актером театра имени Маяковского, затем по приглашению Марка Захарова перешел в "Ленком". Карасев сыграл более чем в 50 картинах, среди которых "Грозный", "Притяжение", "Адмиралъ", "Не отрекаются любя...", "Лето волков", "Вызов" и другие. С 2004 года Карасев пробовал себя в качестве режиссера, поставил антрепризный спектакль "Белые одежды" по повести Маркиза де Сада.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гитис, ленком, московская область (подмосковье)