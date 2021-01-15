https://ria.ru/20210115/kapitoliy-1593127275.html

В США установили личность мужчины, избившего полицейского у Капитолия

В США установили личность мужчины, избившего полицейского у Капитолия

Спецслужбы установили личность человека, избившего полицейского флагштоком во время беспорядков в США у здания Капитолия, им оказался житель штата Арканзас,... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T07:39

2021-01-15T07:39

2021-01-15T07:39

захват капитолия в вашингтоне

фбр

капитолий

дональд трамп

джо байден

вашингтон (город)

сша

арканзас

twitter

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Спецслужбы установили личность человека, избившего полицейского флагштоком во время беспорядков в США у здания Капитолия, им оказался житель штата Арканзас, сообщает местный телеканал KATV со ссылкой на ФБР.Как сообщает телеканал, личность Питера Франсиса Стегера была установлена после публикации видео с избиением в Twitter. Одно из видео демонстрирует, как Стегер несколько раз ударяет сотрудника полиции Вашингтона флагштоком с американским флагом, сотрудник полиции при этом лежит на земле.Участники беспорядков протащили сотрудника полиции по ступенькам Капитолия, повалили на землю лицом вниз и начали наносить удары по голове и туловищу. Полное имя полицейского не раскрывается.Один человек, опознавший Стегера на видео, сообщил властям, что разговаривал с ним после беспорядков. Стегер в ходе разговора заявил, что принял полицейского за участника ультралевого движения антифа, хотя на сотруднике была форма.Как отмечает телеканал, Стегер арестован и предстанет перед судом в пятницу.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинении в подстрекательстве к мятежу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/dzhuliani-1593032100.html

https://ria.ru/20210113/samoubiystvo-1592854880.html

вашингтон (город)

сша

арканзас

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фбр, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, арканзас, twitter, в мире