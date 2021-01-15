https://ria.ru/20210115/iphone-1593162813.html

Инсайдеры предсказали, что iPhone 13 не появится в 2021 году

Инсайдеры предсказали, что iPhone 13 не появится в 2021 году

В 2021 году компания Apple собирается вернуть классические названия для своих смартфонов. Вместо iPhone 13 на рынок будет выпущена выпущена модель iPhone 12s... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:47

2021-01-15T11:47

2021-01-15T11:52

наука

apple iphone

apple

купертино

технологии

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В 2021 году компания Apple собирается вернуть классические названия для своих смартфонов. Вместо iPhone 13 на рынок будет выпущена выпущена модель iPhone 12s. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает ChinaMobole.В Купертино готовят новую модель к сентябрю 2021 года. Смартфоны получат незначительные изменения и станут, фактически, модернизацией iPhone 12. Отсюда и идея вернуть литеру "S", как это уже было до iPhone 8.Ожидается, что iPhone 2021 года сохранит дизайн модели 2020 года. Сетевые информаторы считают, что толщина корпуса будет увеличена. Зато станет меньше экранный вырез, а сам дисплей получит высокую частоту обновления 120 герц.

https://ria.ru/20201117/iphone-1584889108.html

купертино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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