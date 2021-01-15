https://ria.ru/20210115/impichment-1593123902.html
Пушков оценил планы импичмента Байдена
Пушков оценил планы импичмента Байдена
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вынесение импичмента президенту США Дональду Трампу, не исключив, что его преемник Джо Байден столкнется с аналогичной... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T05:25
2021-01-15T05:25
2021-01-15T07:32
захват капитолия в вашингтоне
нэнси пелоси
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алексей пушков
джо байден
сша
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вынесение импичмента президенту США Дональду Трампу, не исключив, что его преемник Джо Байден столкнется с аналогичной ситуацией.Ранее новоизбранный член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая республиканцев, заявила, что планирует поднять вопрос импичмента Байдену на следующий же день после его инаугурации."Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, это будет невозможно сделать до выборов в конгресс 2022 года, так как у представителей Республиканской партии нет большинства в палате представителей, при они уступают демократам всего пять мест. "Если республиканцы преодолеют этот разрыв, Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента", - выразил мнение сенатор.Шестого января президент США на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. В итоге толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Байдена на выборах президента. Погибли пять человек.Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Он стал единственным президентом в истории США, которому импичмент был вынесен дважды. Статью подписала спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, документ направили в сенат. При этом лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собирать верхнюю палату "в пятницу и вообще до 19 января", чтобы рассмотреть вопрос об импичменте. Чтобы импичмент состоялся, обвинение должно набрать две трети голосов сенаторов (не менее 67).Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
https://ria.ru/20210115/tramp-1593115176.html
https://ria.ru/20210114/ssha-1593073706.html
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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, алексей пушков, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости.
Сенатор Алексей Пушков
прокомментировал вынесение импичмента президенту США Дональду Трампу
, не исключив, что его преемник Джо Байден
столкнется с аналогичной ситуацией.
Ранее новоизбранный член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая республиканцев, заявила, что планирует поднять вопрос импичмента Байдену на следующий же день после его инаугурации.
"Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию", - написал Пушков в своем Telegram-канале
.
По его словам, это будет невозможно сделать до выборов в конгресс 2022 года, так как у представителей Республиканской партии нет большинства в палате представителей, при они уступают демократам всего пять мест.
"Если республиканцы преодолеют этот разрыв, Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента", - выразил мнение сенатор.
Шестого января президент США на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию
, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. В итоге толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Байдена на выборах президента. Погибли пять человек.
Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Он стал единственным президентом в истории США, которому импичмент был вынесен дважды. Статью подписала спикер нижней палаты Нэнси Пелоси
, документ направили в сенат.
При этом лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собирать верхнюю палату "в пятницу и вообще до 19 января", чтобы рассмотреть вопрос об импичменте. Чтобы импичмент состоялся, обвинение должно набрать две трети голосов сенаторов (не менее 67).
Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.