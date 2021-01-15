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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210115/impichment-1593123902.html
Пушков оценил планы импичмента Байдена
Пушков оценил планы импичмента Байдена
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вынесение импичмента президенту США Дональду Трампу, не исключив, что его преемник Джо Байден столкнется с аналогичной... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T05:25
2021-01-15T07:32
захват капитолия в вашингтоне
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
алексей пушков
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вынесение импичмента президенту США Дональду Трампу, не исключив, что его преемник Джо Байден столкнется с аналогичной ситуацией.Ранее новоизбранный член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая республиканцев, заявила, что планирует поднять вопрос импичмента Байдену на следующий же день после его инаугурации."Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, это будет невозможно сделать до выборов в конгресс 2022 года, так как у представителей Республиканской партии нет большинства в палате представителей, при они уступают демократам всего пять мест. "Если республиканцы преодолеют этот разрыв, Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента", - выразил мнение сенатор.Шестого января президент США на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. В итоге толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Байдена на выборах президента. Погибли пять человек.Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Он стал единственным президентом в истории США, которому импичмент был вынесен дважды. Статью подписала спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, документ направили в сенат. При этом лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собирать верхнюю палату "в пятницу и вообще до 19 января", чтобы рассмотреть вопрос об импичменте. Чтобы импичмент состоялся, обвинение должно набрать две трети голосов сенаторов (не менее 67).Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
https://ria.ru/20210115/tramp-1593115176.html
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нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, алексей пушков, джо байден, сша, в мире

Пушков оценил планы импичмента Байдена

05:25 15.01.2021 (обновлено: 07:32 15.01.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueИзбранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал вынесение импичмента президенту США Дональду Трампу, не исключив, что его преемник Джо Байден столкнется с аналогичной ситуацией.
Ранее новоизбранный член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая республиканцев, заявила, что планирует поднять вопрос импичмента Байдену на следующий же день после его инаугурации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
00:52Захват Капитолия в Вашингтоне
СМИ: сенат может рассмотреть импичмент Трампу после инаугурации Байдена
"Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, это будет невозможно сделать до выборов в конгресс 2022 года, так как у представителей Республиканской партии нет большинства в палате представителей, при они уступают демократам всего пять мест.
"Если республиканцы преодолеют этот разрыв, Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента", - выразил мнение сенатор.
Шестого января президент США на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. В итоге толпа ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Байдена на выборах президента. Погибли пять человек.
Демократы в конгрессе призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Тот уже отказался. Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам. Он стал единственным президентом в истории США, которому импичмент был вынесен дважды. Статью подписала спикер нижней палаты Нэнси Пелоси, документ направили в сенат.
При этом лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собирать верхнюю палату "в пятницу и вообще до 19 января", чтобы рассмотреть вопрос об импичменте. Чтобы импичмент состоялся, обвинение должно набрать две трети голосов сенаторов (не менее 67).
Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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Захват Капитолия в ВашингтонеНэнси ПелосиКапитолийДональд ТрампАлексей ПушковДжо БайденСШАВ мире
 
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