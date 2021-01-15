https://ria.ru/20210115/immunitet-1593278525.html

Названы сроки сохранения иммунитета после перенесенного коронавируса

Названы сроки сохранения иммунитета после перенесенного коронавируса

Иммунитет у переболевших COVID-19 держится до пяти месяцев, потом начинает уходить, заявил глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T22:06

2021-01-15T22:06

2021-01-15T22:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Иммунитет у переболевших COVID-19 держится до пяти месяцев, потом начинает уходить, заявил глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин.По его словам, должен быть и клеточный иммунитет, не только антитела. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/antitela-1593172197.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова