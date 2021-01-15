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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/immunitet-1593278525.html
Названы сроки сохранения иммунитета после перенесенного коронавируса
Названы сроки сохранения иммунитета после перенесенного коронавируса
Иммунитет у переболевших COVID-19 держится до пяти месяцев, потом начинает уходить, заявил глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T22:06
2021-01-15T22:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Иммунитет у переболевших COVID-19 держится до пяти месяцев, потом начинает уходить, заявил глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин.По его словам, должен быть и клеточный иммунитет, не только антитела. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова

Названы сроки сохранения иммунитета после перенесенного коронавируса

22:06 15.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Иммунитет у переболевших COVID-19 держится до пяти месяцев, потом начинает уходить, заявил глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин.

"Иммунитет держится от трех до пяти месяцев, потом он плавно начинает уходить, уже даже после третьего месяца идет снижение уровня иммунитета", - сказал Акимкин на совещании с эпидемиологами у вице-премьера Татьяны Голиковой.

Коронавирус - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
Вчера, 12:38Распространение коронавируса
Ученые обнаружили новые антитела к коронавирусу
По его словам, должен быть и клеточный иммунитет, не только антитела.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
 
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