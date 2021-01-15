https://ria.ru/20210115/immunitet-1593278525.html
Названы сроки сохранения иммунитета после перенесенного коронавируса
Названы сроки сохранения иммунитета после перенесенного коронавируса
Иммунитет у переболевших COVID-19 держится до пяти месяцев, потом начинает уходить, заявил глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T22:06
2021-01-15T22:06
2021-01-15T22:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Иммунитет у переболевших COVID-19 держится до пяти месяцев, потом начинает уходить, заявил глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин.По его словам, должен быть и клеточный иммунитет, не только антитела. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210115/antitela-1593172197.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова