https://ria.ru/20210115/immunitet-1593267792.html

Попова рассказала о популяционном иммунитете в России

Попова рассказала о популяционном иммунитете в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наработался популяционный иммунитет при невысоком, по сравнению с другими странами, уровне... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T19:58

2021-01-15T19:58

2021-01-15T19:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наработался популяционный иммунитет при невысоком, по сравнению с другими странами, уровне заболеваемости COVID-19."У нас наработался популяционный иммунитет при невысоком, по сравнению с другими странами, уровне заболеваемости (COVID-19)", - сказала Попова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество