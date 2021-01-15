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Попова рассказала о популяционном иммунитете в России
Попова рассказала о популяционном иммунитете в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наработался популяционный иммунитет при невысоком, по сравнению с другими странами, уровне... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:58
2021-01-15T19:58
2021-01-15T19:58
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наработался популяционный иммунитет при невысоком, по сравнению с другими странами, уровне заболеваемости COVID-19."У нас наработался популяционный иммунитет при невысоком, по сравнению с другими странами, уровне заболеваемости (COVID-19)", - сказала Попова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество