https://ria.ru/20210115/immunitet-1593122709.html

Как фрукты и овощи влияют на иммунитет

Как фрукты и овощи влияют на иммунитет

В состав овощей и фруктов входит фермент аскорбатоксидаза, разрушающий витамин С, необходимый для укрепления иммунитета и жизненно важный для большинства... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T04:18

2021-01-15T04:18

2021-01-15T10:16

андрей бобровский

иммунитет

здоровье - общество

санкт-петербургский государственный университет

общество

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В состав овощей и фруктов входит фермент аскорбатоксидаза, разрушающий витамин С, необходимый для укрепления иммунитета и жизненно важный для большинства реакций, происходящих в организме. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.Особенно много аскорбатоксидазы в огурцах и кабачках, также она присутствует в значительных количествах, например, в цветной капусте, винограде, яблоках. Но это не означает, что употребление этих продуктов может представлять какую-то опасность, пояснил врач.Аскорбатоксидазу обвиняют в том, что она инактивирует витамин С, но, по словам врача, это обвинение преувеличено.Потребление фруктов и овощей, содержащих аскорбатоксидазу, не может привести к дефициту витамина С, уверен ученый."У современного человека нехватку витамина С можно встретить достаточно редко. Например, у человека, который вообще не употребляет в пищу зелень, овощи и фрукты. Таких людей мало, недостаток у них больше будет связан не с тем, что они потребляют много продуктов с аскорбатоксидазой, а с тем, что они употребляют мало продуктов с витамином С", — отметил Андрей Бобровский.

https://ria.ru/20210109/zakalka-1592357183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей бобровский, иммунитет, здоровье - общество, санкт-петербургский государственный университет, общество