https://ria.ru/20210115/immunitet-1593122709.html
Как фрукты и овощи влияют на иммунитет
Как фрукты и овощи влияют на иммунитет
В состав овощей и фруктов входит фермент аскорбатоксидаза, разрушающий витамин С, необходимый для укрепления иммунитета и жизненно важный для большинства... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T04:18
2021-01-15T04:18
2021-01-15T10:16
андрей бобровский
иммунитет
здоровье - общество
санкт-петербургский государственный университет
общество
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В состав овощей и фруктов входит фермент аскорбатоксидаза, разрушающий витамин С, необходимый для укрепления иммунитета и жизненно важный для большинства реакций, происходящих в организме. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.Особенно много аскорбатоксидазы в огурцах и кабачках, также она присутствует в значительных количествах, например, в цветной капусте, винограде, яблоках. Но это не означает, что употребление этих продуктов может представлять какую-то опасность, пояснил врач.Аскорбатоксидазу обвиняют в том, что она инактивирует витамин С, но, по словам врача, это обвинение преувеличено.Потребление фруктов и овощей, содержащих аскорбатоксидазу, не может привести к дефициту витамина С, уверен ученый."У современного человека нехватку витамина С можно встретить достаточно редко. Например, у человека, который вообще не употребляет в пищу зелень, овощи и фрукты. Таких людей мало, недостаток у них больше будет связан не с тем, что они потребляют много продуктов с аскорбатоксидазой, а с тем, что они употребляют мало продуктов с витамином С", — отметил Андрей Бобровский.
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андрей бобровский, иммунитет, здоровье - общество, санкт-петербургский государственный университет, общество
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
В состав овощей и фруктов входит фермент аскорбатоксидаза, разрушающий витамин С, необходимый для укрепления иммунитета
и жизненно важный для большинства реакций, происходящих в организме. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский
.
Особенно много аскорбатоксидазы в огурцах и кабачках, также она присутствует в значительных количествах, например, в цветной капусте, винограде, яблоках. Но это не означает, что употребление этих продуктов может представлять какую-то опасность, пояснил врач.
Аскорбатоксидазу обвиняют в том, что она инактивирует витамин С, но, по словам врача, это обвинение преувеличено.
"На самом деле фрукты и овощи с высоким содержанием аскорбатоксидазы крайне мало влияют на разрушение витамина С. Это происходит, но, во-первых, многие способы приготовления этот фермент уничтожают, а во-вторых, внутри организма его влияние крайне слабое", — сказал dв эфире радио Sputnik Андрей Бобровский.
Потребление фруктов и овощей, содержащих аскорбатоксидазу, не может привести к дефициту витамина С, уверен ученый.
"У современного человека нехватку витамина С можно встретить достаточно редко. Например, у человека, который вообще не употребляет в пищу зелень, овощи и фрукты. Таких людей мало, недостаток у них больше будет связан не с тем, что они потребляют много продуктов с аскорбатоксидазой, а с тем, что они употребляют мало продуктов с витамином С", — отметил Андрей Бобровский.