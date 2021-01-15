Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210115/immunitet-1593122709.html
Как фрукты и овощи влияют на иммунитет
Как фрукты и овощи влияют на иммунитет
В состав овощей и фруктов входит фермент аскорбатоксидаза, разрушающий витамин С, необходимый для укрепления иммунитета и жизненно важный для большинства... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T04:18
2021-01-15T10:16
андрей бобровский
иммунитет
здоровье - общество
санкт-петербургский государственный университет
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588489432_0:198:3199:1997_1920x0_80_0_0_945407cb33537a3a449f9a9c73ddda29.jpg
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В состав овощей и фруктов входит фермент аскорбатоксидаза, разрушающий витамин С, необходимый для укрепления иммунитета и жизненно важный для большинства реакций, происходящих в организме. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.Особенно много аскорбатоксидазы в огурцах и кабачках, также она присутствует в значительных количествах, например, в цветной капусте, винограде, яблоках. Но это не означает, что употребление этих продуктов может представлять какую-то опасность, пояснил врач.Аскорбатоксидазу обвиняют в том, что она инактивирует витамин С, но, по словам врача, это обвинение преувеличено.Потребление фруктов и овощей, содержащих аскорбатоксидазу, не может привести к дефициту витамина С, уверен ученый."У современного человека нехватку витамина С можно встретить достаточно редко. Например, у человека, который вообще не употребляет в пищу зелень, овощи и фрукты. Таких людей мало, недостаток у них больше будет связан не с тем, что они потребляют много продуктов с аскорбатоксидазой, а с тем, что они употребляют мало продуктов с витамином С", — отметил Андрей Бобровский.
https://ria.ru/20210109/zakalka-1592357183.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588489432_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_782100992351736957ecb24a8ad987f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей бобровский, иммунитет, здоровье - общество, санкт-петербургский государственный университет, общество

Как фрукты и овощи влияют на иммунитет

04:18 15.01.2021 (обновлено: 10:16 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПродажа овощей и фруктов на Ялтинском овощном рынке
Продажа овощей и фруктов на Ялтинском овощном рынке - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В состав овощей и фруктов входит фермент аскорбатоксидаза, разрушающий витамин С, необходимый для укрепления иммунитета и жизненно важный для большинства реакций, происходящих в организме. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский.
Особенно много аскорбатоксидазы в огурцах и кабачках, также она присутствует в значительных количествах, например, в цветной капусте, винограде, яблоках. Но это не означает, что употребление этих продуктов может представлять какую-то опасность, пояснил врач.
Аскорбатоксидазу обвиняют в том, что она инактивирует витамин С, но, по словам врача, это обвинение преувеличено.

"На самом деле фрукты и овощи с высоким содержанием аскорбатоксидазы крайне мало влияют на разрушение витамина С. Это происходит, но, во-первых, многие способы приготовления этот фермент уничтожают, а во-вторых, внутри организма его влияние крайне слабое", — сказал dв эфире радио Sputnik Андрей Бобровский.

Потребление фруктов и овощей, содержащих аскорбатоксидазу, не может привести к дефициту витамина С, уверен ученый.
"У современного человека нехватку витамина С можно встретить достаточно редко. Например, у человека, который вообще не употребляет в пищу зелень, овощи и фрукты. Таких людей мало, недостаток у них больше будет связан не с тем, что они потребляют много продуктов с аскорбатоксидазой, а с тем, что они употребляют мало продуктов с витамином С", — отметил Андрей Бобровский.
Мужчина в маске - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 02:11
Врач рассказал о новом способе укрепления иммунитета
 
Андрей БобровскийиммунитетЗдоровье - ОбществоСанкт-Петербургский государственный университетОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
15:01Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
15:00СМИ: советник Байдена не поддержал санкции против "Северного потока — 2"
14:58На космодроме Восточный началось строительство аэропорта
14:56Некоторым категориям россиян могут повысить часть выплат
14:55Эксперт прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
14:54Актера Дениса Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище
Лента новостейМолния