https://ria.ru/20210115/ikona-1593207708.html

На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы

На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело в связи с незаконным вывозом иконы, подаренной министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову сербским членом... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:12

2021-01-15T15:12

2021-01-15T15:12

василий кирилич

милорад додик

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КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело в связи с незаконным вывозом иконы, подаренной министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, заявил в пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.Ранее Додик заявил, что БиГ отдаст икону, если Украина докажет, что искала ее до его встречи с Лавровым.Он добавил, что Украина и БиГ являются участниками конвенции о мерах против контрабанды культурных ценностей, в соответствии с которой запрещено ввозить реликвии, похищенные из музеев или церквей, а по требованию другой страны-участницы конвенции необходимо предпринимать шаги по возвращению культурных ценностей.Лавров в ходе визита в БиГ 14 декабря посетил Восточное Сараево, где Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево после этого направило ноту в МИД страны с требованием объяснить ее происхождение. МИД РФ затем передал икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом российская сторона рекомендовала партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения ее происхождения. Украинский посол в Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич заявил, что икона должна быть возвращена на Украину.

https://ria.ru/20201224/ikona-1590782533.html

https://ria.ru/20201219/ikona-1590027906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий кирилич, милорад додик, сергей лавров, мид украины, москва, хорватия, сараево, в мире