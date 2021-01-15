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На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
Украинские правоохранители возбудили уголовное дело в связи с незаконным вывозом иконы, подаренной министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову сербским членом... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:12
2021-01-15T15:12
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КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело в связи с незаконным вывозом иконы, подаренной министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, заявил в пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.Ранее Додик заявил, что БиГ отдаст икону, если Украина докажет, что искала ее до его встречи с Лавровым.Он добавил, что Украина и БиГ являются участниками конвенции о мерах против контрабанды культурных ценностей, в соответствии с которой запрещено ввозить реликвии, похищенные из музеев или церквей, а по требованию другой страны-участницы конвенции необходимо предпринимать шаги по возвращению культурных ценностей.Лавров в ходе визита в БиГ 14 декабря посетил Восточное Сараево, где Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево после этого направило ноту в МИД страны с требованием объяснить ее происхождение. МИД РФ затем передал икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом российская сторона рекомендовала партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения ее происхождения. Украинский посол в Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич заявил, что икона должна быть возвращена на Украину.
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василий кирилич, милорад додик, сергей лавров, мид украины, москва, хорватия, сараево, в мире

На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы

15:12 15.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД России Сергей Лавров во время встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком
Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело в связи с незаконным вывозом иконы, подаренной министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову сербским членом президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком, заявил в пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Ранее Додик заявил, что БиГ отдаст икону, если Украина докажет, что искала ее до его встречи с Лавровым.
Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 16:35
В Боснии и Герцеговине раскрыли происхождение подаренной Лаврову иконы

"На Украине не приемлют язык условий и ультиматумов от члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика. То, что икона происходит с украинской территории - это неоспоримый факт. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по делу о незаконном вывозе. Мы ожидаем, что боснийско-герцеговинская сторона не будет использовать икону во внутриполитической борьбе, а окажет содействие в рамках уголовного расследования и экспертизы и в ее скорейшем возвращении на Украину", - цитирует Николенко агентство УНИАН.

Он добавил, что Украина и БиГ являются участниками конвенции о мерах против контрабанды культурных ценностей, в соответствии с которой запрещено ввозить реликвии, похищенные из музеев или церквей, а по требованию другой страны-участницы конвенции необходимо предпринимать шаги по возвращению культурных ценностей.
Лавров в ходе визита в БиГ 14 декабря посетил Восточное Сараево, где Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была "найдена в Луганске". Посольство Украины в Сараево после этого направило ноту в МИД страны с требованием объяснить ее происхождение. МИД РФ затем передал икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом российская сторона рекомендовала партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения ее происхождения. Украинский посол в Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич заявил, что икона должна быть возвращена на Украину.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров со спецпосланником президента Республики Корея У Юн Гын - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря 2020, 12:50
Интерпол проверит подаренную Лаврову в Сараево икону
 
Василий КириличМилорад ДодикСергей ЛавровМИД УкраиныМоскваХорватияСараевоВ мире
 
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