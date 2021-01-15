https://ria.ru/20210115/hathaway-1593045986.html

Энн Хэтэуэй призналась, что ненавидит свое полное имя

Энн Хэтэуэй призналась, что ненавидит свое полное имя

Обладательница премии "Оскар" за фильм "Отверженные" (2012) Энн Хэтэуэй призналась в передаче "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном", что терпеть не может свое имя. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T02:00

2021-01-15T02:00

2021-01-15T02:00

культура

джимми фэллон

кино и сериалы

новости культуры

энн хэтэуэй

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593045597_0:64:2952:1725_1920x0_80_0_0_b42b093bd92770f0d12dab5354c0262c.jpg

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Обладательница премии "Оскар" за фильм "Отверженные" (2012) Энн Хэтэуэй призналась в передаче "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном", что терпеть не может свое имя. Она рассказала, что предпочитает, чтобы ее всегда называли Энни.Ее все знают как Энн Хэтэуэй (это имя она носит с рождения) с тех пор, как она вступила в Гильдию киноактеров в возрасте 14 лет. Однако, оказалось, что только мама называет ее "Энн", и то, когда она очень недовольна дочерью. "В результате каждый раз, когда на людях кто-то называет меня по имени, я начинаю думать, что на меня сейчас будут орать", — поделилась Хэтэуэй.В 2012 году она вышла замуж за актера и бизнесмена Адама Шульмана. У пары двое детей: Джонатан (3 года) и Джек (1 год).

https://ria.ru/20201004/witches-1578131501.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джимми фэллон, кино и сериалы, новости культуры, энн хэтэуэй