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Энн Хэтэуэй призналась, что ненавидит свое полное имя
Энн Хэтэуэй призналась, что ненавидит свое полное имя
Обладательница премии "Оскар" за фильм "Отверженные" (2012) Энн Хэтэуэй призналась в передаче "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном", что терпеть не может свое имя. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T02:00
2021-01-15T02:00
культура
джимми фэллон
кино и сериалы
новости культуры
энн хэтэуэй
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Обладательница премии "Оскар" за фильм "Отверженные" (2012) Энн Хэтэуэй призналась в передаче "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном", что терпеть не может свое имя. Она рассказала, что предпочитает, чтобы ее всегда называли Энни.Ее все знают как Энн Хэтэуэй (это имя она носит с рождения) с тех пор, как она вступила в Гильдию киноактеров в возрасте 14 лет. Однако, оказалось, что только мама называет ее "Энн", и то, когда она очень недовольна дочерью. "В результате каждый раз, когда на людях кто-то называет меня по имени, я начинаю думать, что на меня сейчас будут орать", — поделилась Хэтэуэй.В 2012 году она вышла замуж за актера и бизнесмена Адама Шульмана. У пары двое детей: Джонатан (3 года) и Джек (1 год).
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джимми фэллон, кино и сериалы, новости культуры, энн хэтэуэй

Энн Хэтэуэй призналась, что ненавидит свое полное имя

02:00 15.01.2021
 
© AFP 2020 / Getty Images for Critics Choice Association/Matt WinkelmeyerЭнн Хэтэуй
Энн Хэтэуй - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AFP 2020 / Getty Images for Critics Choice Association/Matt Winkelmeyer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Обладательница премии "Оскар" за фильм "Отверженные" (2012) Энн Хэтэуэй призналась в передаче "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном", что терпеть не может свое имя.
Она рассказала, что предпочитает, чтобы ее всегда называли Энни.

"Зовите меня Энни, умоляю. Все, пожалуйста, зовите меня Энни. И никак иначе, только Энни", — взмолилась 38-летняя актриса.

Ее все знают как Энн Хэтэуэй (это имя она носит с рождения) с тех пор, как она вступила в Гильдию киноактеров в возрасте 14 лет. Однако, оказалось, что только мама называет ее "Энн", и то, когда она очень недовольна дочерью.
"В результате каждый раз, когда на людях кто-то называет меня по имени, я начинаю думать, что на меня сейчас будут орать", — поделилась Хэтэуэй.
В 2012 году она вышла замуж за актера и бизнесмена Адама Шульмана. У пары двое детей: Джонатан (3 года) и Джек (1 год).
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КультураДжимми ФэллонКино и сериалыНовости культурыЭнн Хэтэуэй
 
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