https://ria.ru/20210115/guantanamo-1593154368.html

Россия надеется, что новая администрация США закроет тюрьму в Гуантанамо

Россия надеется, что новая администрация США закроет тюрьму в Гуантанамо

Москва надеется, что администрация избранного президента США Джо Байдена выполнит ранее взятое Вашингтоном обещание и закроет тюрьму в Гуантанамо, заявила... РИА Новости, 15.01.2021

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2021-01-15T11:30

обсе

дональд трамп

тюрьма в гуантанамо

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куба

оон

сша

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва надеется, что администрация избранного президента США Джо Байдена выполнит ранее взятое Вашингтоном обещание и закроет тюрьму в Гуантанамо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются.Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом. Сейчас на базе США на Кубе, где находится тюрьма, осталось лишь около 40 заключенных.Мария Захарова предложила США создать "акт Гуантанамо", который позволил бы привлекать к ответственности американских чиновников, причастных к пыткам и издевательствам над заключенными.По её словам, принятые американской администрацией законодательные и правоприменительные меры не могут рассматриваться как полное выполнение Вашингтоном своих обязательств Конвенции против пыток 1984 года, которая ввела абсолютный запрет на пытки.

https://ria.ru/20170906/1501842447.html

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обсе, дональд трамп, тюрьма в гуантанамо, барак обама, джо байден, куба, оон, сша, в мире