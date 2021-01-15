Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210115/guantanamo-1593154368.html
Россия надеется, что новая администрация США закроет тюрьму в Гуантанамо
Россия надеется, что новая администрация США закроет тюрьму в Гуантанамо
Москва надеется, что администрация избранного президента США Джо Байдена выполнит ранее взятое Вашингтоном обещание и закроет тюрьму в Гуантанамо, заявила... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:11
2021-01-15T11:30
обсе
дональд трамп
тюрьма в гуантанамо
барак обама
джо байден
куба
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153979/48/1539794844_0:0:2187:1231_1920x0_80_0_0_cee56640626a8d34daea615440368635.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва надеется, что администрация избранного президента США Джо Байдена выполнит ранее взятое Вашингтоном обещание и закроет тюрьму в Гуантанамо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются.Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом. Сейчас на базе США на Кубе, где находится тюрьма, осталось лишь около 40 заключенных.Мария Захарова предложила США создать "акт Гуантанамо", который позволил бы привлекать к ответственности американских чиновников, причастных к пыткам и издевательствам над заключенными.По её словам, принятые американской администрацией законодательные и правоприменительные меры не могут рассматриваться как полное выполнение Вашингтоном своих обязательств Конвенции против пыток 1984 года, которая ввела абсолютный запрет на пытки.
https://ria.ru/20170906/1501842447.html
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153979/48/1539794844_0:0:2031:1523_1920x0_80_0_0_baafca2b906a26fd6f22c36963c2fd0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, дональд трамп, тюрьма в гуантанамо, барак обама, джо байден, куба, оон, сша, в мире

Россия надеется, что новая администрация США закроет тюрьму в Гуантанамо

11:11 15.01.2021 (обновлено: 11:30 15.01.2021)
 
© AP Photo / Brennan Linsley, FileТюрьма в Гуантанамо на территории военно-морской базы на Кубе
Тюрьма в Гуантанамо на территории военно-морской базы на Кубе - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AP Photo / Brennan Linsley, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва надеется, что администрация избранного президента США Джо Байдена выполнит ранее взятое Вашингтоном обещание и закроет тюрьму в Гуантанамо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Выражаем надежду, что новая администрация США выполнит данные в свое время Вашингтоном обещания и незамедлительно закроет тюрьму в Гуантанамо, предоставит ее заключенным доступ к справедливому, независимому и беспристрастному правосудию и проведет необходимое расследование, и привлечет всех виновных, в том числе занимающих самые высокие государственные должности, к ответственности за санкционирование, попустительство и участие в тайных содержаниях под стражей, произвольных арестах, пытках, ненадлежащем обращении, допросам с пристрастием, в том числе под предлогом борьбы с терроризмом", - сказала Захарова на брифинге.
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.
Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются.
Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом. Сейчас на базе США на Кубе, где находится тюрьма, осталось лишь около 40 заключенных.
Военная база X-ray Camp, Гуантанамо, Куба. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.09.2017
6 сентября 2017, 08:00
Азкабан, ставший реальностью: страх и ненависть в Гуантанамо
Мария Захарова предложила США создать "акт Гуантанамо", который позволил бы привлекать к ответственности американских чиновников, причастных к пыткам и издевательствам над заключенными.
"Может быть, американским законодателям разработать "акт Гуантанамо" и начать по нему привлекать своих же американских чиновников? Как вам такая идея? Исходим из необходимости незамедлительного и беспристрастного расследования всех фактов чрезвычайной выдачи, секретов содержания, применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения совершенных в том числе под предлогом борьбы с терроризмом", - сообщила Захарова на брифинге.
По её словам, принятые американской администрацией законодательные и правоприменительные меры не могут рассматриваться как полное выполнение Вашингтоном своих обязательств Конвенции против пыток 1984 года, которая ввела абсолютный запрет на пытки.
 
ОБСЕДональд ТрампТюрьма в ГуантанамоБарак ОбамаДжо БайденКубаООНСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
15:01Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
15:00СМИ: советник Байдена не поддержал санкции против "Северного потока — 2"
14:58На космодроме Восточный началось строительство аэропорта
14:56Некоторым категориям россиян могут повысить часть выплат
14:55Эксперт прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
14:54Актера Дениса Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище
Лента новостейМолния