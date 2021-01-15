Россия надеется, что новая администрация США закроет тюрьму в Гуантанамо
11:11 15.01.2021 (обновлено: 11:30 15.01.2021)
© AP Photo / Brennan Linsley, FileТюрьма в Гуантанамо на территории военно-морской базы на Кубе
© AP Photo / Brennan Linsley, File
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Москва надеется, что администрация избранного президента США Джо Байдена выполнит ранее взятое Вашингтоном обещание и закроет тюрьму в Гуантанамо, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Выражаем надежду, что новая администрация США выполнит данные в свое время Вашингтоном обещания и незамедлительно закроет тюрьму в Гуантанамо, предоставит ее заключенным доступ к справедливому, независимому и беспристрастному правосудию и проведет необходимое расследование, и привлечет всех виновных, в том числе занимающих самые высокие государственные должности, к ответственности за санкционирование, попустительство и участие в тайных содержаниях под стражей, произвольных арестах, пытках, ненадлежащем обращении, допросам с пристрастием, в том числе под предлогом борьбы с терроризмом", - сказала Захарова на брифинге.
Тюрьма для международных террористов на базе Гуантанамо была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ранее представители ряда международных организаций, в том числе ОБСЕ и эксперты ООН призвали новую администрацию США немедленно закрыть тюрьму в Гуантанамо из-за того, что многие заключенные содержались там без суда и следствия и подвергались пыткам.
Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал исполнительный указ о закрытии Гуантанамо. Но намерения Обамы не увенчались успехом, поскольку конгресс отказался финансировать закрытие тюрьмы. Следующий президент США Дональд Трамп, придя к власти, формально отменил указ Обамы. При этом новые заключенные по-прежнему в Гуантанамо не появляются.
Всего через Гуантанамо прошло 775 заключенных, подавляющее большинство из них так и не предстало перед судом. Сейчас на базе США на Кубе, где находится тюрьма, осталось лишь около 40 заключенных.
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Мария Захарова предложила США создать "акт Гуантанамо", который позволил бы привлекать к ответственности американских чиновников, причастных к пыткам и издевательствам над заключенными.
"Может быть, американским законодателям разработать "акт Гуантанамо" и начать по нему привлекать своих же американских чиновников? Как вам такая идея? Исходим из необходимости незамедлительного и беспристрастного расследования всех фактов чрезвычайной выдачи, секретов содержания, применения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения совершенных в том числе под предлогом борьбы с терроризмом", - сообщила Захарова на брифинге.
По её словам, принятые американской администрацией законодательные и правоприменительные меры не могут рассматриваться как полное выполнение Вашингтоном своих обязательств Конвенции против пыток 1984 года, которая ввела абсолютный запрет на пытки.