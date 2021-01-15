https://ria.ru/20210115/gripp-1593150761.html
Попова заявила об отсутствии гриппа в России
Попова заявила об отсутствии гриппа в России
Сегодня в России гриппа нет, такого года еще не было, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T10:58
2021-01-15T10:58
2021-01-15T10:58
хорошие новости
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сегодня в России гриппа нет, такого года еще не было, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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РИА Новости
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анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество