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Две тысячи НКО победили в конкурсе президентских грантов
Две тысячи НКО победили в конкурсе президентских грантов
Победителями первого в 2021 году конкурса президентских грантов стали две тысячи НКО из всех регионов РФ, они получат гранты на общую сумму более 4 миллиардов... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T02:15
2021-01-15T02:15
россия
сергей кириенко
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Победителями первого в 2021 году конкурса президентских грантов стали две тысячи НКО из всех регионов РФ, они получат гранты на общую сумму более 4 миллиардов рублей, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Победителями стали две тысячи организаций, проектов из всех 85 субъектов РФ. Выделено на их поддержку 4 миллиарда 162 миллиона рублей", - сказал Кириенко журналистам по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов президентских грантов.На участие в первом в этом году конкурсе были поданы 10 063 проекта из всех регионов страны. Свои инициативы представили 8456 некоммерческих организаций из всех регионов страны, напомнил Кириенко.Победившие проекты смогут стартовать уже 1 февраля, отметил Кириенко. Он также добавил, что общий объем софинансирования, которое НКО привлекают в реализацию проектов, в этом конкурсе составляет 3,7 миллиарда рублей. Среди победителей конкурса 40% получают гранты впервые, добавил первый замглавы администрации президента РФ.Среди получателей самых крупных грантов – благотворительная организация "Справедливая помощь доктора Лизы" - она получила 53 миллиона рублей. Грант размером 31 миллион рублей получил благотворительный фонд помощи хосписам "Вера".Один из самых маленьких грантов (65 687 рублей) будет выделен на "Культурно-мотивационный проект для молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Максимум возможностей" из Кемеровской области.Первый замглавы президентской администрации добавил, что за все время проведения конкурсов качество проектов заметно выросло. Он также подчеркнул, что российские НКО достойно проявили себя в пандемию.Самым популярным направлением в конкурсе президентских грантов 2021 года стала охрана здоровья, уточнили в пресс-службе конкурса. По этой теме поддержано 320 инициатив на общую сумму 433,6 миллиона рублей. Также в первую тройку лидирующих грантовых направлений входят социальное обслуживание (280 проектов на 560,8 миллиона рублей) и сохранение исторической памяти (258 проектов на 554,4 миллиона рублей).Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году и на сегодняшний день провел 10 конкурсов. В общей сложности на все проведенные конкурсы были поданы 87,6 тысячи проектов от 29 тысяч НКО.
https://ria.ru/20201224/gosduma-1590776256.html
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россия, сергей кириенко, общество

Две тысячи НКО победили в конкурсе президентских грантов

02:15 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Победителями первого в 2021 году конкурса президентских грантов стали две тысячи НКО из всех регионов РФ, они получат гранты на общую сумму более 4 миллиардов рублей, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Победителями стали две тысячи организаций, проектов из всех 85 субъектов РФ. Выделено на их поддержку 4 миллиарда 162 миллиона рублей", - сказал Кириенко журналистам по итогам заседания координационного комитета по проведению конкурсов президентских грантов.
На участие в первом в этом году конкурсе были поданы 10 063 проекта из всех регионов страны. Свои инициативы представили 8456 некоммерческих организаций из всех регионов страны, напомнил Кириенко.
Победившие проекты смогут стартовать уже 1 февраля, отметил Кириенко. Он также добавил, что общий объем софинансирования, которое НКО привлекают в реализацию проектов, в этом конкурсе составляет 3,7 миллиарда рублей. Среди победителей конкурса 40% получают гранты впервые, добавил первый замглавы администрации президента РФ.
"Самый большой грант у нас в этом году - 119 миллионов рублей, это проект Юрия Башмета "Молодые дарования России". Это поддержка проекта Всероссийского юношеского симфонического оркестра, образовательные программы для талантливой молодёжи", - разъяснил Кириенко.
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Среди получателей самых крупных грантов – благотворительная организация "Справедливая помощь доктора Лизы" - она получила 53 миллиона рублей. Грант размером 31 миллион рублей получил благотворительный фонд помощи хосписам "Вера".
Один из самых маленьких грантов (65 687 рублей) будет выделен на "Культурно-мотивационный проект для молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Максимум возможностей" из Кемеровской области.
Первый замглавы президентской администрации добавил, что за все время проведения конкурсов качество проектов заметно выросло. Он также подчеркнул, что российские НКО достойно проявили себя в пандемию.
Самым популярным направлением в конкурсе президентских грантов 2021 года стала охрана здоровья, уточнили в пресс-службе конкурса. По этой теме поддержано 320 инициатив на общую сумму 433,6 миллиона рублей. Также в первую тройку лидирующих грантовых направлений входят социальное обслуживание (280 проектов на 560,8 миллиона рублей) и сохранение исторической памяти (258 проектов на 554,4 миллиона рублей).
Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году и на сегодняшний день провел 10 конкурсов. В общей сложности на все проведенные конкурсы были поданы 87,6 тысячи проектов от 29 тысяч НКО.
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