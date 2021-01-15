https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593230525.html

Мишустин назвал Грачевского непревзойденным мастером детского кино

Мишустин назвал Грачевского непревзойденным мастером детского кино

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, отметив,... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:56

2021-01-15T16:56

2021-01-15T16:56

умер борис грачевский

борис грачевский

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593131688_0:85:2470:1474_1920x0_80_0_0_70a412cd7b3c9ac06b818f53b98a6c06.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, отметив, что он был непревзойденным мастером детского кино, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Грачевский скончался в четверг в больнице на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.Мишустин подчеркнул, что каждый выпуск киножурнала становился событием, дарил взрослым и детям особые мгновения и ощущения счастья.Борис Грачевский - режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593210178.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис грачевский, борис грачевский, михаил мишустин