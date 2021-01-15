https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593230525.html
Мишустин назвал Грачевского непревзойденным мастером детского кино
Мишустин назвал Грачевского непревзойденным мастером детского кино
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, отметив,... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:56
2021-01-15T16:56
2021-01-15T16:56
умер борис грачевский
борис грачевский
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского, отметив, что он был непревзойденным мастером детского кино, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Грачевский скончался в четверг в больнице на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.Мишустин подчеркнул, что каждый выпуск киножурнала становился событием, дарил взрослым и детям особые мгновения и ощущения счастья.Борис Грачевский - режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).
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умер борис грачевский, борис грачевский, михаил мишустин
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского
, отметив, что он был непревзойденным мастером детского кино, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Грачевский скончался в четверг в больнице на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.
"Борис Юрьевич был непревзойденным мастером детского кино. Он создал уникальный, единственный в мире киножурнал. Сюжеты знаменитого "Ералаша" были наполнены по-настоящему солнечной энергетикой, тонким юмором. На добрых, веселых, остроумных историях Бориса Грачевского выросло не одно поколение зрителей", - говорится в телеграмме.
Мишустин подчеркнул, что каждый выпуск киножурнала становился событием, дарил взрослым и детям особые мгновения и ощущения счастья.
Борис Грачевский - режиссер, сценарист, автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов. Детский юмористический киножурнал "Ералаш" был основан в 1974 году Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.
Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).