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https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593187405.html
Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил источник
Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил источник
Художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:46
2021-01-15T13:51
культура
умер борис грачевский
борис грачевский
общество
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Режиссер скончался в четверг на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.Детский юмористический киножурнал "Ералаш" основан в 1974 году Борисом Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/grachevskiy-1593183604.html
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умер борис грачевский, борис грачевский, общество

Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил источник

13:46 15.01.2021 (обновлено: 13:51 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Художественного руководителя киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Режиссер скончался в четверг на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.
"Грачевский будет похоронен на Троекуровском кладбище", - сообщил собеседник агентства.
Детский юмористический киножурнал "Ералаш" основан в 1974 году Борисом Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.
Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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КультураУмер Борис ГрачевскийБорис ГрачевскийОбщество
 
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