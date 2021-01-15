https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593167932.html

"Ералаш" сохранится после смерти Грачевского, считает сенатор

"Ералаш" сохранится после смерти Грачевского, считает сенатор

Киножурнал "Ералаш" после смерти своего бессменного худрука Бориса Грачевского сохранится, он очень популярен у россиян, считает замглавы социального комитета... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:08

2021-01-15T12:08

2021-01-15T13:12

культура

умер борис грачевский

елена бибикова

борис грачевский

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Киножурнал "Ералаш" после смерти своего бессменного худрука Бориса Грачевского сохранится, он очень популярен у россиян, считает замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.Грачевский скончался в четверг в больнице на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.Она отметила, что "Ералаш" объединил несколько поколений россиян, когда в кинотеатрах перед демонстрацией фильма показывали "Ералаш", это был подарок зрителям. "И я, и мои дети, и внуки – мы все с удовольствием смотрим выпуски этого киножурнала, поучительные истории из жизни ребят", - отметила законодатель.Детский юмористический киножурнал "Ералаш" основан в 1974 году Борисом Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593161876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис грачевский, елена бибикова, борис грачевский