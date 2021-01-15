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https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593167932.html
"Ералаш" сохранится после смерти Грачевского, считает сенатор
"Ералаш" сохранится после смерти Грачевского, считает сенатор
Киножурнал "Ералаш" после смерти своего бессменного худрука Бориса Грачевского сохранится, он очень популярен у россиян, считает замглавы социального комитета... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:08
2021-01-15T13:12
культура
умер борис грачевский
елена бибикова
борис грачевский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Киножурнал "Ералаш" после смерти своего бессменного худрука Бориса Грачевского сохранится, он очень популярен у россиян, считает замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.Грачевский скончался в четверг в больнице на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.Она отметила, что "Ералаш" объединил несколько поколений россиян, когда в кинотеатрах перед демонстрацией фильма показывали "Ералаш", это был подарок зрителям. "И я, и мои дети, и внуки – мы все с удовольствием смотрим выпуски этого киножурнала, поучительные истории из жизни ребят", - отметила законодатель.Детский юмористический киножурнал "Ералаш" основан в 1974 году Борисом Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).
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умер борис грачевский, елена бибикова, борис грачевский

"Ералаш" сохранится после смерти Грачевского, считает сенатор

12:08 15.01.2021 (обновлено: 13:12 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Киножурнал "Ералаш" после смерти своего бессменного худрука Бориса Грачевского сохранится, он очень популярен у россиян, считает замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова.
Грачевский скончался в четверг в больнице на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.
"Очень жаль, что нас постигла такая потеря. Для творческого человека это не возраст, он мог бы работать и дальше", - сказала Бибикова РИА Новости.
Она отметила, что "Ералаш" объединил несколько поколений россиян, когда в кинотеатрах перед демонстрацией фильма показывали "Ералаш", это был подарок зрителям. "И я, и мои дети, и внуки – мы все с удовольствием смотрим выпуски этого киножурнала, поучительные истории из жизни ребят", - отметила законодатель.
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
11:43Культура
Голикова назвала Грачевского настоящим художником
Детский юмористический киножурнал "Ералаш" основан в 1974 году Борисом Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.
Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).
 
КультураУмер Борис ГрачевскийЕлена БибиковаБорис Грачевский
 
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