Голикова назвала Грачевского настоящим художником
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования родным и коллегам Бориса Грачевского, отметив, что его работа дарила радость и улыбки детям, воспитывала в них важнейшие человеческие качества, которыми, без сомнения, обладал он сам.
Грачевский скончался в четверг в больнице на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.
"Из жизни ушел не только выдающийся режиссер, заслуженный деятель искусств и бессменный художественный руководитель легендарного "Ералаша", но в первую очередь талантливый, искренний и проницательный человек, всецело увлеченный своим делом. Борис Юрьевич был настоящим художником, его работа дарила радость и улыбки детям, воспитывала в них важнейшие человеческие качества, которыми, без сомнения, обладал он сам", - говорится в соболезновании, которое приводит секретариат вице-премьера.
Голикова также отметила, что труд Грачевского останется в истории отечественного кинематографа, а светлая память о нем будет всегда жить в сердцах.