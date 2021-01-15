https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593161876.html

Голикова назвала Грачевского настоящим художником

Голикова назвала Грачевского настоящим художником

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования родным и коллегам Бориса Грачевского, отметив, что его работа дарила радость и улыбки детям,... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:43

2021-01-15T11:43

2021-01-15T11:43

культура

умер борис грачевский

борис грачевский

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования родным и коллегам Бориса Грачевского, отметив, что его работа дарила радость и улыбки детям, воспитывала в них важнейшие человеческие качества, которыми, без сомнения, обладал он сам.Грачевский скончался в четверг в больнице на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.Голикова также отметила, что труд Грачевского останется в истории отечественного кинематографа, а светлая память о нем будет всегда жить в сердцах.

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593125554.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис грачевский, борис грачевский, татьяна голикова, общество