https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593158633.html
Грачевский незаменим на посту худрука "Ералаша", считает Олешко
Грачевский незаменим на посту худрука "Ералаша", считает Олешко
Невозможно представить, как журнал "Ералаш" сможет существовать без такого худрука, как Борис Грачевский, он заражал всех своей энергией, весельем и... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T11:29
2021-01-15T11:29
2021-01-15T11:33
новости культуры
умер борис грачевский
борис грачевский
александр олешко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155182/19/1551821950_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7eb64feaf8991c4c05a2e91df5307721.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Невозможно представить, как журнал "Ералаш" сможет существовать без такого худрука, как Борис Грачевский, он заражал всех своей энергией, весельем и жизнелюбием, таким лидерам невозможно найти замену, сказал РИА Новости актер Александр Олешко.Грачевский скончался в четверг в больнице на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.Он отметил, что таким людям невозможно найти замену, "когда кирпичи вытаскивают из фундамента, он начинает шататься".Детский юмористический киножурнал "Ералаш" основан в 1974 году Борисом Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).
https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593147749.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155182/19/1551821950_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b9bf57dded090fc927cf871dbfbce96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, умер борис грачевский, борис грачевский, александр олешко
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Невозможно представить, как журнал "Ералаш" сможет существовать без такого худрука, как Борис Грачевский
, он заражал всех своей энергией, весельем и жизнелюбием, таким лидерам невозможно найти замену, сказал РИА Новости актер Александр Олешко
.
Грачевский скончался в четверг в больнице на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции.
"Боря всегда был на передовой с солнечным флагом: "Пойдемте за мной, люди добрые, пойдемте с улыбкой не забывайте в себе ребенка". Боря был олицетворением жизни, веселого хулиганства, кладезем шуток и анекдотов. Никогда его не видел в плохом настроении, смотришь на него и думаешь: "Действительно, надо встрепенуться, снять с себя усталость, он своей энергией поддерживал историю "Ералаша". Я не знаю, как теперь будет существовать этот журнал без такого лидера, который на него всю свою жизнь положил", - сказал Олешко.
Он отметил, что таким людям невозможно найти замену, "когда кирпичи вытаскивают из фундамента, он начинает шататься".
"Это очень горько. Он не собирался уходить, он надеялся и верил, что выкарабкается. И мы понимали, что у Бори такой запас жизненных сил... Но не получилось. Я ему бесконечно благодарен, что он меня снял в своем фильме "Крыша", снял в "Ералаше", пригласив меня в детство таким образом", - сказал Олешко.
Детский юмористический киножурнал "Ералаш" основан в 1974 году Борисом Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.
Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).