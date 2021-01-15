Грачевский незаменим на посту худрука "Ералаша", считает Олешко

"Боря всегда был на передовой с солнечным флагом: "Пойдемте за мной, люди добрые, пойдемте с улыбкой не забывайте в себе ребенка". Боря был олицетворением жизни, веселого хулиганства, кладезем шуток и анекдотов. Никогда его не видел в плохом настроении, смотришь на него и думаешь: "Действительно, надо встрепенуться, снять с себя усталость, он своей энергией поддерживал историю "Ералаша". Я не знаю, как теперь будет существовать этот журнал без такого лидера, который на него всю свою жизнь положил", - сказал Олешко.