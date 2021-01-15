https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593156793.html

Валуев поделился воспоминаниями о Грачевском

Валуев поделился воспоминаниями о Грачевском

Депутат ГД Николай Валуев, который в 2017 году снялся в эпизоде киножурнала "Ералаш", поделился воспоминаниями о режиссере и сценаристе Борисе Грачевском – это... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T11:20

2021-01-15T11:20

2021-01-15T11:20

умер борис грачевский

борис грачевский

госдума рф

николай валуев

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Депутат ГД Николай Валуев, который в 2017 году снялся в эпизоде киножурнала "Ералаш", поделился воспоминаниями о режиссере и сценаристе Борисе Грачевском – это был "очень жизнелюбивый, добрый и талантливый человек", который "умел видеть в коротком детском кино очень глубокие вещи".Грачевский умер в четверг на 72-м году жизни от коронавируса.Парламентарий отметил, что и сам участвовал в съемках "Ералаша". "Он видел людей и конкретно под них мог что-то придумать, приглашал на свои маленькие "ералашевские" истории актеров и даже не актеров… Он умел видеть в коротком детском кино очень глубокие вещи как профессионал", - поделился Валуев.Депутат выразил глубокую скорбь по поводу того, что коронавирус обострил заболевания Грачевского, с которыми он успешно боролся в течение многих лет. "Ковид сделал такую смертельную подножку", - сказал он.Детский юмористический киножурнал "Ералаш" основан в 1974 году Борисом Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.Грачевский являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств РФ (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства РФ в области культуры (2010).

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593132209.html

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умер борис грачевский, борис грачевский, госдума рф, николай валуев