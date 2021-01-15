Собянин назвал Грачевского человеком щедрой души
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося худрука "Ералаша" Бориса Грачевского, отметив, что он был человеком щедрой души, его телеграмма приводится на официальном сайте мэра.
Грачевский умер в четверг на 72-м году жизни от коронавируса.
"Человек щедрой души, он посвятил свое творчество самой важной зрительской аудитории — детям. Веселые и ироничные, добрые и мудрые истории киножурнала "Ералаш" воспитывали без принуждения и учили без скучных назиданий. За этот талант говорить просто о самом главном Бориса Грачевского любили миллионы мальчишек и девчонок, а также их родители. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в телеграмме мэра.
Детский юмористический киножурнал "Ералаш" основан в 1974 году Борисом Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Борис Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.
Создатель киножурнала "Ералаш" являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств Российской Федерации (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства Российской Федерации в области культуры (2010).