https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593147749.html

Собянин назвал Грачевского человеком щедрой души

Собянин назвал Грачевского человеком щедрой души

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося худрука "Ералаша" Бориса Грачевского, отметив, что он был человеком щедрой души, РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:43

2021-01-15T10:43

2021-01-15T10:43

культура

умер борис грачевский

борис грачевский

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося худрука "Ералаша" Бориса Грачевского, отметив, что он был человеком щедрой души, его телеграмма приводится на официальном сайте мэра.Грачевский умер в четверг на 72-м году жизни от коронавируса.Детский юмористический киножурнал "Ералаш" основан в 1974 году Борисом Грачевским совместно с драматургом Александром Хмеликом. На протяжении 10 лет Борис Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года занимал должность художественного руководителя киножурнала.Создатель киножурнала "Ералаш" являлся членом Российской академии кинематографических искусств и заслуженным деятелем искусств Российской Федерации (2000). Награжден орденами Почета (2009) и Дружбы (2019), а также премией правительства Российской Федерации в области культуры (2010).

https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593125554.html

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2021

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умер борис грачевский, борис грачевский, сергей собянин, общество