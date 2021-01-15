https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593113808.html

Ярмольник: имя Грачевского стало синонимом "Ералаша", его знали все

Ярмольник: имя Грачевского стало синонимом "Ералаша", его знали все

Имя Бориса Грачевского стало синонимом "Ералаша", его все знали и многие у него снимались, а сам он был человеком, всегда готовым прийти на помощь, сообщил РИА... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T00:16

2021-01-15T00:16

2021-01-15T00:16

культура

умер борис грачевский

борис грачевский

леонид ярмольник

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Имя Бориса Грачевского стало синонимом "Ералаша", его все знали и многие у него снимались, а сам он был человеком, всегда готовым прийти на помощь, сообщил РИА Новости актёр Леонид Ярмольник.Грачевский умер в четверг на 72-м году жизни от коронавируса.Собеседник агентства отметил, что Грачевский не выглядел, как человек, нуждающийся в помощи, он сам готов был всем помогать."И сейчас у нас с ним планы были кое-какие, мы ждали, когда поутихнет пандемия, чтобы можно было на съёмочной площадке собираться", - заключил Ярмольник.Борис Грачевский - режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов.

https://ria.ru/20201012/grachevskiy-1579349354.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер борис грачевский, борис грачевский, леонид ярмольник