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https://ria.ru/20210115/grachevskiy-1593113808.html
Ярмольник: имя Грачевского стало синонимом "Ералаша", его знали все
Ярмольник: имя Грачевского стало синонимом "Ералаша", его знали все
Имя Бориса Грачевского стало синонимом "Ералаша", его все знали и многие у него снимались, а сам он был человеком, всегда готовым прийти на помощь, сообщил РИА... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T00:16
2021-01-15T00:16
культура
умер борис грачевский
борис грачевский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Имя Бориса Грачевского стало синонимом "Ералаша", его все знали и многие у него снимались, а сам он был человеком, всегда готовым прийти на помощь, сообщил РИА Новости актёр Леонид Ярмольник.Грачевский умер в четверг на 72-м году жизни от коронавируса.Собеседник агентства отметил, что Грачевский не выглядел, как человек, нуждающийся в помощи, он сам готов был всем помогать."И сейчас у нас с ним планы были кое-какие, мы ждали, когда поутихнет пандемия, чтобы можно было на съёмочной площадке собираться", - заключил Ярмольник.Борис Грачевский - режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов.
https://ria.ru/20201012/grachevskiy-1579349354.html
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умер борис грачевский, борис грачевский, леонид ярмольник

Ярмольник: имя Грачевского стало синонимом "Ералаша", его знали все

00:16 15.01.2021
 
© РИА Новости / Евгения НовоженинаРежиссер Борис Грачевский
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Имя Бориса Грачевского стало синонимом "Ералаша", его все знали и многие у него снимались, а сам он был человеком, всегда готовым прийти на помощь, сообщил РИА Новости актёр Леонид Ярмольник.
Грачевский умер в четверг на 72-м году жизни от коронавируса.
"Борю знают, как никого. Его знают все, знают, что Боря - это синоним "Ералаша". Он давно уже мог бы взять себе псевдоним "Ералаш". Он даже в трудные времена, в 90-е, когда все гибло, он все равно вытащил "Ералаш", он не погиб и выжил, это замечательный детский киножурнал, и не только детский. И я несколько раз там снимался, там все снимались", - сказал Ярмольник.
Собеседник агентства отметил, что Грачевский не выглядел, как человек, нуждающийся в помощи, он сам готов был всем помогать.
"И сейчас у нас с ним планы были кое-какие, мы ждали, когда поутихнет пандемия, чтобы можно было на съёмочной площадке собираться", - заключил Ярмольник.
Борис Грачевский - режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также создатель нескольких документальных фильмов.
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