https://ria.ru/20210115/gosduma-1593146573.html

Занятость, пенсии и дистанционка: чем займется Госдума в весеннюю сессию

Занятость, пенсии и дистанционка: чем займется Госдума в весеннюю сессию

Весенняя сессия - 2021 станет завершающей для Государственной думы седьмого созыва: до конца июля парламентарии продолжат рассматривать законопроекты по... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T10:36

2021-01-15T10:36

2021-01-15T10:36

россия

госдума рф

политика

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Весенняя сессия - 2021 станет завершающей для Государственной думы седьмого созыва: до конца июля парламентарии продолжат рассматривать законопроекты по реализации принятых летом 2020 года поправок в Конституцию, вернутся к обсуждению вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам, проекта о дистанционном образовании и устранению законодательных пробелов.Накануне старта опрошенные РИА Новости парламентарии рассказали, на каких моментах сосредоточатся законодатели в последние месяцы работы Думы седьмого созыва.Две предыдущие сессии палата провела в условиях ограничений: число посетителей и журналистов на Охотном ряду ограничили, практически все мероприятия переведены в онлайн формат. Тем не менее, в Думе планируют постепенно возвращаться к открытому формату работы, например, на Охотный ряд начнут пускать журналистов, но пока по одному от каждого аккредитованного издания.ПоправкиВ последнюю сессию созыва депутаты продолжат работу над реализацией поправок в Конституцию, принятых летом 2020 года. В частности, на одном из первых пленарных заседаний могут рассмотреть проект о приоритете норм Конституции в семейном законодательстве на территории РФ, а также пакет проектов о запрете для российских чиновников иметь второе гражданство или вид на жительство. Профильный комитет по госстроительству и законодательству поддержал все три инициативы.Кроме того, глава комитета Павел Крашенинников рассказал РИА Новости, что в палате ждут от правительства законы о науке, культуре и здравоохранение в развитие принятых изменений.Одним из приоритетов в весеннюю сессию станет работа над социальными инициативами, среди них можно отметить проект о беззаявительном порядке начисления пенсий по инвалидности. Кроме того, по словам первого зампреда руководителя фракции ЕР в Госдуме Андрея Исаева, весной будет внесен и, возможно, принят, новый законопроект о занятости населения в РФ."Мы рассчитываем на то, что он будет принят уже в начале весенней сессии", - отметил Исаев.Пенсии и дистантТакже ожидается, что Госдума возобновит диалог с правительством по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам: эту тему часто поднимали представители всех думских фракции.Еще момент, вокруг которого идут споры уже не один год, - выходной 31 декабря. Вопрос неоднократно поднимался фракцией ЛДПР, вносился аналогичный законопроект, однако инициатива не единожды отклонялась. После того, как предложение поддержал президент, парламентарии решили вернуться к обсуждениям. По словам Исаева, Госдума может уже в весеннюю сессию принять поправки в Трудовой кодекс РФ о выходном дне в последний день года.Думский комитет по образованию и науке в весеннюю сессию займется доработкой законопроекта о дистанционном обучении, рассмотрение которого было отложено из-за широкого общественного резонанса.Как сообщила РИА Новости зампредседателя комитета Лариса Тутова, проект требует доработки, в том числе в части соответствия процесса обучения на дому нормам СанПиНа. Глава комитета Вячеслав Никонов, в свою очередь, уточнил, что комитет займется дополнительным изучением вопроса дистанционного обучения "в формате слушаний и специального тематического вопроса на комитете".Кроме того, в ходе весенней сессии комитетом будут рассмотрены два законопроекта, которые предусматривают повышение зарплаты педагогам. Тутова пояснила, что один из проектов - о базовой ставке для учителей, другой — о статусе педагогического работника.Глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев рассказал, что весной депутаты собираются продолжить работу над законопроектом, который поможет защитить граждан от мошеннических действий и иных преступлений, совершаемых с помощью мобильной связи лицами, находящимися в местах лишения свободы: проект уже принят в первом чтении."Операторы мобильной связи будут обязаны прекращать оказание услуг по тем абонентским номерам, с которых осужденные, находящиеся в исправительных учреждениях или лица, содержащиеся в следственных изоляторах, осуществляют противоправную деятельность", - пояснил парламентарий - один из авторов инициативы.Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн назвал главной задачей комитета в весеннюю сессию плавное и последовательное введение в онлайн жизнь норм, которые приняты в офлайн жизни. Парламентарий отметил, что в эту сессию будут рассмотрены проекты, которые сейчас находятся во втором и третьем чтении."Из новых инициатив – это работа над установлением ответственности за несанкционированные доступы и хищение персональных цифровых данных и отдельные нормы об ответственности за сохранность данных единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении Российской Федерации. Это подготовленная инициатива о квотировании социальной рекламы в интернете по аналогии с квотированием социальной рекламы в телевизионном вещании", - сказал Хинштейн РИА Новости.Он также добавил, что в весеннюю сессию будет создана межфракционная группа, которая займется выработкой инициатив по противодействию киберпреступности с учетом ее взрывного роста.Комитет по международным делам в весеннюю сессию намерен вести интенсивную работу над ратификационными досье, а также продолжать практику совместных заседаний с внешнеполитическими комиссиями парламентов зарубежных стран, отметил глава комитета Леонид Слуцкий, подчеркнув, что решение о формате этих встреч будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации.Также он рассказал, что зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая стартует 25 января, пройдет в "гибридном формате": национальные делегации сами примут решение о формате своего участия. Окончательное решение о представительстве РФ и командировании депутатов на заседания ассамблеи примет Совет ГД в скором времени, добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20201222/gosduma-1590323552.html

https://ria.ru/20201215/obschestvo-1589352207.html

https://ria.ru/20210107/moshenniki-1592203437.html

https://ria.ru/20201207/prestupnost-1587966712.html

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