https://ria.ru/20210115/gonkong-1593273603.html

США расширили санкции против Китая из-за Гонконга

США расширили санкции против Китая из-за Гонконга

США включили несколько граждан КНР в санкционный список из-за ситуации в Гонконге, сообщает министерство финансов США. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-15T20:52

2021-01-15T20:52

2021-01-16T06:55

министерство финансов сша

гонконг

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589294815_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_128a9ee5c480a7f1dda28f71384ab015.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США включили несколько граждан КНР в санкционный список из-за ситуации в Гонконге, сообщает министерство финансов США.Всего в список вошли шесть человек, среди них есть граждане Китая. Кроме того, под санкции попал также заместитель комиссара полиции Гонконга Фредерик Чой (Frederic Choi).США предприняли в последнее время целый ряд шагов против КНР и официальных лиц Компартии Китая, включая санкции, под различными предлогами, в том числе притеснение меньшинств, нарушение прав человека, ущемление автономии Гонконга и другие. КНР все обвинения США отрицает.

https://ria.ru/20210108/kitay-1592334110.html

гонконг

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов сша, гонконг, китай, сша, в мире