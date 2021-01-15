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США расширили санкции против Китая из-за Гонконга
США расширили санкции против Китая из-за Гонконга
США включили несколько граждан КНР в санкционный список из-за ситуации в Гонконге, сообщает министерство финансов США. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-15T20:52
2021-01-16T06:55
министерство финансов сша
гонконг
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США включили несколько граждан КНР в санкционный список из-за ситуации в Гонконге, сообщает министерство финансов США.Всего в список вошли шесть человек, среди них есть граждане Китая. Кроме того, под санкции попал также заместитель комиссара полиции Гонконга Фредерик Чой (Frederic Choi).США предприняли в последнее время целый ряд шагов против КНР и официальных лиц Компартии Китая, включая санкции, под различными предлогами, в том числе притеснение меньшинств, нарушение прав человека, ущемление автономии Гонконга и другие. КНР все обвинения США отрицает.
https://ria.ru/20210108/kitay-1592334110.html
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министерство финансов сша, гонконг, китай, сша, в мире

США расширили санкции против Китая из-за Гонконга

20:52 15.01.2021 (обновлено: 06:55 16.01.2021)
 
© AP Photo / Kin CheungЛюди в масках на улице в Гонконге
Люди в масках на улице в Гонконге - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AP Photo / Kin Cheung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США включили несколько граждан КНР в санкционный список из-за ситуации в Гонконге, сообщает министерство финансов США.
Всего в список вошли шесть человек, среди них есть граждане Китая. Кроме того, под санкции попал также заместитель комиссара полиции Гонконга Фредерик Чой (Frederic Choi).
США предприняли в последнее время целый ряд шагов против КНР и официальных лиц Компартии Китая, включая санкции, под различными предлогами, в том числе притеснение меньшинств, нарушение прав человека, ущемление автономии Гонконга и другие. КНР все обвинения США отрицает.
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Министерство финансов СШАГонконгКитайСШАВ мире
 
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