https://ria.ru/20210115/gonkong-1593273603.html
США расширили санкции против Китая из-за Гонконга
США расширили санкции против Китая из-за Гонконга
США включили несколько граждан КНР в санкционный список из-за ситуации в Гонконге, сообщает министерство финансов США. РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-15T20:52
2021-01-15T20:52
2021-01-16T06:55
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США включили несколько граждан КНР в санкционный список из-за ситуации в Гонконге, сообщает министерство финансов США.Всего в список вошли шесть человек, среди них есть граждане Китая. Кроме того, под санкции попал также заместитель комиссара полиции Гонконга Фредерик Чой (Frederic Choi).США предприняли в последнее время целый ряд шагов против КНР и официальных лиц Компартии Китая, включая санкции, под различными предлогами, в том числе притеснение меньшинств, нарушение прав человека, ущемление автономии Гонконга и другие. КНР все обвинения США отрицает.
https://ria.ru/20210108/kitay-1592334110.html
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