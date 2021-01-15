МИД Германии прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
19:39 15.01.2021 (обновлено: 23:05 15.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль посольства Германии в России у здания МИД РФ
БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. МИД ФРГ назвал заявление России о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу "серьезным ударом для глобальной архитектуры контроля над вооружениями".
МИД РФ в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях.
"Мы с большим сожалением принимаем к сведению заявление России о подготовке к выходу из Договора об открытом небе. Это серьезный удар для глобальной архитектуры контроля над вооружениями и имеет конкретное влияние на безопасность и доверие в северном полушарии", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой МИД ФРГ.
В ведомстве указали, что "в собственных интересах России поддерживать конструктивный диалог о будущем Договора", в то время как "все государства-участники только недавно согласились обсудить различные предложения", сделанные Москвой после выхода США из договора. В письме главе МИД РФ Сергею Лаврову в конце декабря "министр иностранных дел (ФРГ Хайко) Маас и 15 европейских коллег подчеркнули, что хотят придерживаться Договора и его полной реализации". В этой связи Германия приобрела самолет для наблюдений Airbus A319.
"Независимо от решения России, Германия будет продолжать решительно выступать за продолжение и модернизацию контроля над обычным и ядерным вооружением в Европе и для Европы - цель, которая отвечает интересам всех нас, если мы хотим ответить на вызовы нашего времени в интересах мира и безопасности", - говорится в сообщении.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
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