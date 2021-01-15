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МИД Германии прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
МИД Германии прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
МИД ФРГ назвал заявление России о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу "серьезным ударом для глобальной архитектуры контроля над... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:39
2021-01-15T23:05
россия
договор по открытому небу
дональд трамп
мид германии
сша
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БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. МИД ФРГ назвал заявление России о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу "серьезным ударом для глобальной архитектуры контроля над вооружениями".МИД РФ в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях.В ведомстве указали, что "в собственных интересах России поддерживать конструктивный диалог о будущем Договора", в то время как "все государства-участники только недавно согласились обсудить различные предложения", сделанные Москвой после выхода США из договора. В письме главе МИД РФ Сергею Лаврову в конце декабря "министр иностранных дел (ФРГ Хайко) Маас и 15 европейских коллег подчеркнули, что хотят придерживаться Договора и его полной реализации". В этой связи Германия приобрела самолет для наблюдений Airbus A319."Независимо от решения России, Германия будет продолжать решительно выступать за продолжение и модернизацию контроля над обычным и ядерным вооружением в Европе и для Европы - цель, которая отвечает интересам всех нас, если мы хотим ответить на вызовы нашего времени в интересах мира и безопасности", - говорится в сообщении.Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
https://ria.ru/20210115/mid-1593246495.html
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россия, договор по открытому небу, дональд трамп, мид германии, сша, в мире

МИД Германии прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

19:39 15.01.2021 (обновлено: 23:05 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль посольства Германии в России у здания МИД РФ
Автомобиль посольства Германии в России у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЕРЛИН, 15 янв - РИА Новости. МИД ФРГ назвал заявление России о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу "серьезным ударом для глобальной архитектуры контроля над вооружениями".
МИД РФ в пятницу объявил о запуске процедур по выходу из Договора по открытому небу. В ведомстве отметили, что после выхода США из договора "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора", а партнеры Москвы по договору не поддержали российские предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях.

"Мы с большим сожалением принимаем к сведению заявление России о подготовке к выходу из Договора об открытом небе. Это серьезный удар для глобальной архитектуры контроля над вооружениями и имеет конкретное влияние на безопасность и доверие в северном полушарии", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой МИД ФРГ.

В ведомстве указали, что "в собственных интересах России поддерживать конструктивный диалог о будущем Договора", в то время как "все государства-участники только недавно согласились обсудить различные предложения", сделанные Москвой после выхода США из договора. В письме главе МИД РФ Сергею Лаврову в конце декабря "министр иностранных дел (ФРГ Хайко) Маас и 15 европейских коллег подчеркнули, что хотят придерживаться Договора и его полной реализации". В этой связи Германия приобрела самолет для наблюдений Airbus A319.
"Независимо от решения России, Германия будет продолжать решительно выступать за продолжение и модернизацию контроля над обычным и ядерным вооружением в Европе и для Европы - цель, которая отвечает интересам всех нас, если мы хотим ответить на вызовы нашего времени в интересах мира и безопасности", - говорится в сообщении.
Самолет Ту-154М Open Skies - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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МИД объяснил выход России из Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора до последнего времени были 34 государства.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для выхода США из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В частности, США обвиняют Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу.
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РоссияДоговор по открытому небуДональд ТрампМИД ГерманииСШАВ мире
 
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