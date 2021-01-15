https://ria.ru/20210115/gadaniya-1593224630.html

Способы гадания на будущее в святки: гадание онлайн и в домашних условиях

Способы гадания на будущее в святки: гадание онлайн и в домашних условиях

Самыми точными предсказаниями издревле считаются святочные гадания. Святки начинаются в канун Рождества (вечером 6 января) и заканчиваются на Крещение (в ночь с РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:44

2021-01-15T16:44

2021-01-15T16:44

карты таро

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жуковский

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15 янв, МОСКВА — РИА Новости. Самыми точными предсказаниями издревле считаются святочные гадания. Святки начинаются в канун Рождества (вечером 6 января) и заканчиваются на Крещение (в ночь с 18 на 19 января). Именно в этот период любители заглянуть в будущее льют воск, раскладывают карты, задают вопросы книгам, пишут желания на бумажках. Самые доступные способы святочной ворожбы в современных условиях — в подборке РИА Новости. Гадание онлайнВ интернете существует масса сайтов с бесплатными онлайн-гаданиями. Так, можно сделать сделать виртуальный расклад на картах таро или по рунам. Можно выбрать конкретную тему для предсказания — на любовь, на карьеру, на финансовое благополучие, на судьбу. Но вот насколько верны автоматические толкования — большой вопрос. Гадание на воскеЭто один из самых распространенных способов святочной ворожбы. Нужно растопить небольшое количество воска (лучше от церковной свечи) и вылить в блюдце с холодной водой. А дальше включать фантазию и рассматривать застывшие фигуры. Так, фигура колеса — к приобретению автомобиля, кольцо — к замужеству, собака — к новому другу, цветок сулит новые планы и проекты или свадьбу, рыба — к рождению ребенка или богатству, полоски — к переезду или путешествию. Больше значений можно посмотреть в интернете. Но в целом лучше полагаться на свою интуицию. Гадание по тениНужно погасить свет и подойти к белой стене. Взять кусок бумаги (лучше всего газету), хорошенько смять руками, положить на плоское блюдо и поджечь. Если огонь будет плясать — ждите веселого года. Когда огонь погаснет, зажгите свечу и смотрите на тень от тлеющей бумаги. В фигурах на стене вы и увидите свое будущее. Гадание по книгеВозьмите любую книгу — лучше всего подойдет литературное произведение. Задайте мысленно или вслух вопрос-желание, назовите страницу и номер строчки сверху или снизу, откройте книгу. Указанная строчка и будет ответом на ваш вопрос. Толкование во многом зависит от вашего воображения. Это один из самых безобидных способов гадания.Гадание на желание с бумагойНарежьте 8-10 небольших полосок из бумаги, на каждой напишите разные пожелания. Перед сном заверните бумажки и положите под подушку, на которой спите. Утром тяните из-под подушки полоску наугад. Что вытащите, то и должно сбыться в новом году. Гадание на имя суженогоТочно так же можно поворожить на имя будущего жениха или невесты. Только вместо желаний нужно написать на бумажках разные мужские (если гадает девушка) или женские (если гадает мужчина) имена — всего 10-15 полосок. Какое имя вытащите, так и будут звать суженого (суженую).Лучшее время для гаданияЛюбое гадание рекомендуют начинать на границе суток — около полуночи. Как объясняют потомственные ворожеи, в это время темные силы уже способны отвечать, но ангелы еще оберегают вас от их негативного воздействия. Все знают знаменитые строки Жуковского: "Раз в Крещенский вечерок девушки гадали". Именно ночь с 18 на 19 января считается самой удачной для точных предсказаний.

https://ria.ru/20201130/goroskop-1586962363.html

жуковский

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карты таро, карты, жуковский, гадание, общество