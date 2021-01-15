https://ria.ru/20210115/feldsher-1593140936.html
Прокуратура начала проверку после гибели тюменского врача на морозе
Прокуратура начала проверку после гибели тюменского врача на морозе
Прокуратура в Тюменской области проверяет информацию о гибели фельдшера, которого сбила машина после того, как он пешком пошел в расположенную в 50 километрах... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T09:57
2021-01-15T09:57
2021-01-15T09:57
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура в Тюменской области проверяет информацию о гибели фельдшера, которого сбила машина после того, как он пешком пошел в расположенную в 50 километрах деревню за забытыми инструментами и успел пройти 27 километров, сообщили РИА Новости в пятницу в надзорном ведомстве региона.По данным МК, трагедия произошла 18 декабря. Как рассказала бывшая участковая медсестра областной больницы № 15 Ольга Тунгулина, 39-летний фельдшер Каир Кожахметов забыл у пациента тонометр и пульсоксиметр. Медик рассказал ей, что старшая медсестра жестко отчитала его, заставила вернуться и забрать оборудование. Врачу предстояло дойти до деревни, расположенной в 50 километрах от больницы. Как оказалось, у него не было денег на автобус, а служебный автомобиль ему якобы не дали. Мужчина успел пройти 27 километров, когда его сбила машина.
https://ria.ru/20210102/dtp-1591792687.html
тюменская область
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тюменская область, происшествия