https://ria.ru/20210115/feldsher-1593140936.html

Прокуратура начала проверку после гибели тюменского врача на морозе

Прокуратура начала проверку после гибели тюменского врача на морозе

Прокуратура в Тюменской области проверяет информацию о гибели фельдшера, которого сбила машина после того, как он пешком пошел в расположенную в 50 километрах... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T09:57

2021-01-15T09:57

2021-01-15T09:57

тюменская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв – РИА Новости, Ольга Ерачина. Прокуратура в Тюменской области проверяет информацию о гибели фельдшера, которого сбила машина после того, как он пешком пошел в расположенную в 50 километрах деревню за забытыми инструментами и успел пройти 27 километров, сообщили РИА Новости в пятницу в надзорном ведомстве региона.По данным МК, трагедия произошла 18 декабря. Как рассказала бывшая участковая медсестра областной больницы № 15 Ольга Тунгулина, 39-летний фельдшер Каир Кожахметов забыл у пациента тонометр и пульсоксиметр. Медик рассказал ей, что старшая медсестра жестко отчитала его, заставила вернуться и забрать оборудование. Врачу предстояло дойти до деревни, расположенной в 50 километрах от больницы. Как оказалось, у него не было денег на автобус, а служебный автомобиль ему якобы не дали. Мужчина успел пройти 27 километров, когда его сбила машина.

https://ria.ru/20210102/dtp-1591792687.html

тюменская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, происшествия