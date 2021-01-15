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https://ria.ru/20210115/evropa-1593254931.html
Названа Зеленая столица Европы — 2021
Названа Зеленая столица Европы — 2021
Финский Лахти официально стал Зеленой столицей Европы — 2021, этот титул перешел к нему от Лиссабона, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T18:47
2021-01-15T18:52
туризм
туризм
города
лахти
новости - туризм
лиссабон (город)
финляндия
европа
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Финский Лахти официально стал Зеленой столицей Европы — 2021, этот титул перешел к нему от Лиссабона, сообщает ЕвроПульс. Жюри присудило городу победу за успехи в создании экономики замкнутого цикла (сейчас там перерабатывается или повторно используется 97 процентов отходов). Отдельно был отмечен вклад в оздоровление озера Весиярви, на берегу которого Лахти находится. Кроме того, он может похвастаться самой чистой водопроводной водой в мире.К 2025 году город собирается сократить выбросы парниковых газов на 80 процентов (они будут поглощаться естественным путем) по сравнению с уровнем 1990 года и стать углеродно-нейтральным.К 2050 году там планируют построить экономику без отходов. Весь мусор будет использоваться повторно и для получения энергии или перерабатываться. Титул "Зеленая столица Европы" Еврокомиссия присуждает с 2008 года городам с населением больше 100 тысяч человек.
https://ria.ru/20210114/novgorod-1592850346.html
лахти
лиссабон (город)
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туризм, города, лахти, новости - туризм, лиссабон (город), финляндия, европа

Названа Зеленая столица Европы — 2021

18:47 15.01.2021 (обновлено: 18:52 15.01.2021)
 
© Depositphotos / NblxerКоттедж на берегу озера в сельских районах Финляндии
Коттедж на берегу озера в сельских районах Финляндии - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Depositphotos / Nblxer
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Финский Лахти официально стал Зеленой столицей Европы — 2021, этот титул перешел к нему от Лиссабона, сообщает ЕвроПульс.
Жюри присудило городу победу за успехи в создании экономики замкнутого цикла (сейчас там перерабатывается или повторно используется 97 процентов отходов). Отдельно был отмечен вклад в оздоровление озера Весиярви, на берегу которого Лахти находится. Кроме того, он может похвастаться самой чистой водопроводной водой в мире.
К 2025 году город собирается сократить выбросы парниковых газов на 80 процентов (они будут поглощаться естественным путем) по сравнению с уровнем 1990 года и стать углеродно-нейтральным.
К 2050 году там планируют построить экономику без отходов. Весь мусор будет использоваться повторно и для получения энергии или перерабатываться.
Титул "Зеленая столица Европы" Еврокомиссия присуждает с 2008 года городам с населением больше 100 тысяч человек.
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